Le fournisseur a expédié Google Pixel 7 Pro par accident, révélant le premier aperçu du téléphone phare

13 juillet 2022 14:37:11 IST

Google avait confirmé qu’ils travaillaient sur la série Google Pixel 7 à la conférence des développeurs I/O 2022 cette année, et avait mentionné qu’ils sortiraient la série au second semestre de l’année d’ici la fin de l’automne.

Google lui-même a maintenant commencé à laisser tomber des fuites et des rumeurs, laissant entendre à quoi s’attendre du prochain produit phare de Pixel.

Cela étant dit, un prototype du Pixel 7 Pro a fait surface en ligne d’une manière plutôt bizarre, grâce à quoi nous pouvons voir le téléphone dans sa forme complète ainsi que certains détails matériels.

Un utilisateur de Twitter raconte que son ami avait commandé le Google Pixel 6 Pro sur Facebook Marketplace. Après environ deux mois d’attente, l’ami de l’utilisateur a finalement reçu la marchandise du vendeur, mais à sa grande surprise, il s’agissait d’un prototype du Google Pixel 7 Pro inédit au lieu du Pixel 6 Pro.

Mon ami a acheté un pixel 6 pro légèrement utilisé sur le marché Facebook aux États-Unis il y a environ 2 mois. Le téléphone est arrivé le mois dernier et avait l’air bizarre comme l’enfer. Je pensais qu’il s’agissait d’un mouvement fautif sur la pointe des pieds, mais il s’est avéré que l’expéditeur a fait une erreur et a expédié un pixel 7 pro inédit pic.twitter.com/gFkhpwWBwn – À propos du clan 40 (@soulpee) 11 juillet 2022

Le prototype du Pixel 7 Pro était livré avec un étui qui cachait le design, mais l’utilisateur a pu retirer l’étui, dit-il. Le smartphone semble fonctionner sur le système d’exploitation Android 13. L’ami de l’acheteur pense que le vendeur doit être un fabricant OEM de la série Pixel 7.

Cependant, la joie de recevoir un produit inédit a été de courte durée car Google a effacé l’appareil à distance et effacé la mise à jour Android 13 du téléphone. Le Google Pixel 7 Pro est maintenant bloqué dans le bootloader et évidemment, il n’y aura aucune aide de Google. Probablement, le téléphone pourrait revenir à un état utilisable après que Google l’ait lancé cet automne.

Nous n’en croyions pas nos yeux. Un téléphone qui n’est pas encore sorti, entre nos mains ici même à Accra lol l’appareil photo sur l’appareil était incroyable !!. Mais le plaisir a été de courte durée. La semaine dernière, Google a envoyé une commande d’effacement à distance et a effacé l’Android 13 du téléphone. Maintenant, il est bloqué dans un chargeur de démarrage. – À propos du clan 40 (@soulpee) 11 juillet 2022

Les rendus et l’histoire derrière le prototype Pixel 7 Pro semblent trop beaux pour être vrais, et il est trop difficile de croire quoi que ce soit à ce stade alors que nous sommes proches du lancement. Il vaut mieux prendre cela avec des pincettes et attendre le lancement officiel.

Les spécifications divulguées du Google Pixel 7 Pro suggèrent qu’il sera livré avec un écran LTPO 2.0 QHD + AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, des cadres minces et une découpe perforée.

On dit qu’il est livré avec un appareil photo principal de 50MP, un appareil photo ultra large de 12MP et un téléobjectif de 48MP. Il sera alimenté par un nouveau chipset Tensor 2ème génération et sera couplé avec au moins 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂