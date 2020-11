Le fossile d’un dinosaure à bec de canard a été trouvé sur le «  mauvais  » continent

Le dernier chapitre de l’histoire des dinosaures est un conte qui s’étend sur deux mondes très différents, chacun étant un vaste supercontinent dominé par son propre mélange unique de prédateurs et d’herbivores.

Des restes fossilisés d’un mangeur de plantes commun à l’une des deux principales masses continentales ont été découverts de manière inattendue dans des roches appartenant à l’autre, ce qui a incité les paléontologues à se demander comment il a réussi à faire un tel saut.

«C’était complètement déplacé, comme trouver un kangourou en Ecosse», explique le paléontologue de l’Université de Bath Nicholas Longrich, qui a mené une étude sur la découverte récente.

Ce « kangourou » déplacé était en fait un type de navigateur à bec de canard à crête nouvellement catégorisé connu sous le nom de hadrosauridé (d’une variété de lambéosaurine pour être précis).

Il y a quelque 66 millions d’années, alors que la période du Crétacé tirait à sa fin cataclysmique, les hadrosaures de nombreuses variétés différentes étaient parmi les plus communs des dinosaures herbivores.

Du moins, c’était le cas sur le supercontinent Laurasia – une masse qui se séparerait plus tard pour nous donner les continents actuels d’Amérique du Nord, d’Europe et d’une grande partie de l’Asie.

Loin de l’autre côté de l’océan, une masse terrestre distincte connue sous le nom de Gondwana était plutôt gouvernée par une diversité de sauropodes à long cou.

Les restes de ces géants se trouvent généralement dans des endroits tels que l’Afrique, l’Inde, l’Australie et l’Amérique du Sud.

Là où Hollywood pourrait juger bon de mélanger les deux groupes, de larges étendues d’eau entre les continents et de longues périodes d’isolement signifiées par le Crétacé tardif, les becs de canard et les longs cous ne se seraient potentiellement mêlés que dans des régions distinctes, comme dans c’est aujourd’hui l’Europe.

Ce nouveau membre de la famille des hadrosauridés pourrait bien être une nouvelle exception.

Sur la base d’un peu plus que quelques morceaux de mâchoire et une poignée de dents extraites d’une mine de phosphate au Maroc, la découverte est la preuve qu’au moins un de ces animaux a dû s’éloigner plus loin de Laurasia que jamais soupçonné possible.

Eh bien, peut-être pas erré, autant que pagayé.

«Il était impossible de marcher jusqu’en Afrique», dit Longrich.

« Ces dinosaures ont évolué longtemps après que la dérive des continents a divisé les continents, et nous n’avons aucune preuve de ponts terrestres. La géologie nous dit que l’Afrique a été isolée par les océans. Si c’est le cas, le seul moyen de s’y rendre est par l’eau. »

L’idée n’est pas aussi farfelue que cela puisse paraître à première vue. Les hadrosaures semblent tout à fait à l’aise près des environnements aquatiques et sont de toutes formes et tailles. Certains ont mesuré jusqu’à 15 mètres (45 pieds) de longueur, avec de grandes queues et des jambes puissantes capables de faire d’eux des nageurs compétents.

D’une longueur plus petite de 3 mètres (9 pieds), ce hadrosaure aurait peut-être eu un peu plus de mal à faire un marathon qui aurait pu inclure des centaines de kilomètres d’eau libre.

Mais les théories des petits animaux traversant rapidement les océans sur des radeaux flottants de végétation abondent – pourquoi pas un dinosaure relativement petit?

« Des événements d’une fois par siècle sont susceptibles de se produire plusieurs fois. Des traversées océaniques sont nécessaires pour expliquer comment les lémuriens et les hippopotames sont arrivés à Madagascar, ou comment les singes et les rongeurs sont passés d’Afrique en Amérique du Sud », explique Longrich.

Combinant le mot arabe pour étranger avec le nom du célèbre marin grec, les scientifiques ont surnommé le hadrosaure Ajnabia odysseus.

Le même assemblage qui contenait le Ajnabia mâchoire a abandonné quelques rares autres os de dinosaures, y compris des agrafes de Gondwana de titanosaures et des théropodes carnivores appelés abelisaurs.

Il ne suffira peut-être pas tout à fait de réinventer la division entre les supercontinents du Crétacé dans les instants précédant qu’un astéroïde ne change tout. Mais cela devrait nous laisser suffisamment de temps pour affirmer qu’un océan serait une barrière insurmontable.

«Pour autant que je sache, nous sommes les premiers à proposer des traversées océaniques pour les dinosaures», déclare Longrich.

Cette recherche a été publiée dans Recherche sur le Crétacé.

