Le fossile de dinosaure «  le plus rare des rares  » trouvé en train de couver sur ses œufs

Il y a environ 70 millions d’années, une autruche dinosaure couvant au sommet d’un nid d’œufs bleu-vert a été condamné, périssant avec ses bébés presque éclos dans ce qui est maintenant le sud de la Chine.

Maintenant, les restes de cette bête – un oviraptorosaure ou un dinosaure à plumes géant qui marchait sur deux pattes – représentent le seul fossile de dinosaure jamais trouvé assis sur des œufs qui contiennent encore des embryons de dinosaures, selon une nouvelle étude.

«Les dinosaures préservés sur leurs nids sont rares, tout comme les embryons fossiles», explique Shundong Bi, chercheur principal de l’étude, paléontologue au Center for Vertebrate Evolutionary Biology de l’Université du Yunnan en Chine. dit dans un communiqué . « C’est la première fois qu’un dinosaure non aviaire est trouvé, assis sur un nid d’œufs qui préservent des embryons, dans un seul spécimen spectaculaire. »

Ces œufs rejoignent maintenant les rangs d’un autre œuf embryonnaire oviraptoridé célèbre, connu sous le nom de Bébé Louie , dont les restes vieux de 90 millions d’années ont également été retrouvés en Chine. (Bébé Louie n’a pas été trouvé dans un nid avec un adulte assis dessus.)

Les oviraptoridés, qui sont des théropodes – un groupe de dinosaures bipèdes principalement carnivores qui comprend Tyrannosaurus rex et Vélociraptor – a prospéré pendant la Période crétacée (Il y a 145,5 millions à 65,5 millions d’années). Cet oviraptoridé couvant a été découvert dans des roches datant du dernier âge du Crétacé, connu sous le nom de Maastrichtien (il y a 72 millions à 65,5 millions d’années), le long de la gare de Ganzhou dans la province du Jiangxi.

Le fossile n’est pas complet, car le crâne de l’adulte et quelques-uns de ses os, y compris des parties de ses vertèbres, sont manquants; mais son nid est remarquablement bien conservé avec les restes d’au moins 24 œufs de forme ovale. Au moins sept de ces œufs, chacun d’environ 8,5 pouces (21,5 centimètres) de long et un peu plus de 3 pouces (8,5 cm) de diamètre, contiennent des os ou des squelettes partiels de dinosaures embryonnaires.

Les fossiles vieux de 70 millions d’années du dinosaure oviraptoridé adulte assis au sommet d’un nid de 24 œufs, dont au moins sept œufs qui contiennent encore des restes embryonnaires. (Crédit d’image: Shundong Bi / Indiana University of Pennsylvania)

L’oviraptoridé adulte était assis directement au-dessus de la couvée, avec ses membres antérieurs (ou bras) couvrant les bords du nid, ont écrit les chercheurs dans l’étude. De nombreux embryons étaient sur le point d’éclore. Cela indique que l’adulte incubait probablement ses œufs, un comportement également observé chez les oiseaux modernes, les descendants de dinosaures, plutôt que de garder son nid comme un crocodile (les crocodiles sont des archosaures, ce qui signifie qu’ils sont des cousins ​​éloignés des dinosaures), ont déclaré les chercheurs.

« Ce type de découverte, essentiellement un comportement fossilisé, est le plus rare parmi les rares chez les dinosaures », a déclaré le co-chercheur de l’étude Matt Lamanna, paléontologue au Carnegie Museum of Natural History de Pittsburgh, dans le communiqué. « Dans le nouveau spécimen, les bébés étaient presque prêts à éclore, ce qui nous dit sans aucun doute que cet oviraptoridé avait entretenu son nid pendant assez longtemps. Ce dinosaure était un parent attentionné qui a finalement donné sa vie tout en nourrissant ses petits. »

De plus, une analyse des isotopes de l’oxygène (atomes avec un nombre variable de neutrons dans leurs noyaux) dans les coquilles d’œufs fossilisées et les os embryonnaires de dinosaures a révélé que les œufs étaient incubés à des températures élevées d’environ 86 à 100 degrés. Fahrenheit (30 à 38 degrés Celsius ), ont déclaré les chercheurs. L’équipe a compris cela en comparant les isotopes de l’oxygène dans les coquilles d’œufs, qui auraient correspondu à la composition isotopique de l’oxygène de la mère parce qu’elle a pondu les œufs, avec la chimie des os embryonnaires, qui aurait changé au fil du temps en raison de la chaleur d’incubation appliquée à leur. Cette découverte ajoute une autre couche de preuve que l’oviraptoridé adulte était assis sur le nid pour garder les œufs au chaud. En revanche, les reptiles ont tendance à garder leurs œufs à des températures plus fraîches d’environ 79 à 90 F (26 à 32 C), ont déclaré les chercheurs.

Certains des embryons étaient plus développés que d’autres, ce qui indique qu’ils ont probablement été pondus à des moments différents, ont noté les chercheurs. De telles éclosions asynchrones semblent avoir évolué indépendamment chez les oviraptoridés et certains oiseaux modernes, y compris les hiboux et les pélicans, dans lesquels les œufs peuvent éclore des heures à des semaines d’intervalle .

L’oviraptoridé adulte a révélé un autre secret; les chercheurs ont trouvé un groupe de cailloux près de sa région abdominale. Ces cailloux étaient probablement des gastrolithes («pierres d’estomac» en latin) que le dinosaure a probablement avalées pour l’aider à broyer et à digérer sa nourriture. C’est le premier exemple de calculs qui sont clairement des gastrolithes que l’on trouve dans un spécimen d’oviraptoridés, ont déclaré les chercheurs.

« C’est extraordinaire de penser à la quantité d’informations biologiques capturées dans ce seul fossile », a déclaré dans le communiqué Xing Xu, biologiste à l’Institut de paléontologie et de paléoanthropologie des vertébrés de l’Académie chinoise des sciences. « Nous allons apprendre de ce spécimen pendant de nombreuses années. »

L’étude a été publiée sous forme de pré-impression évaluée par des pairs en ligne en décembre 2020 dans la revue Bulletin scientifique .

Note de l’éditeur: Cette histoire a été mise à jour à 13h57 HAE le 16 mars pour corriger les conversions de température des œufs.

