Le Ford Transit Custom électrique arrive en 2023 et sera produit en Turquie

La prochaine génération de Ford Transit Custom inclura une variante 100% électrique qui rejoindra les propositions bien connues hybride douxhybrides brancher et avec des moteurs conventionnels.

L’annonce a été faite ce mercredi par la marque ovale bleue, qui a également révélé que la prochaine génération de la gamme Custom – qui comprend le fourgon Transit Custom et le Tourneo Custom pour le transport de passagers – entrera en production au premier semestre 2023.

Toutes ces versions seront fabriquées par Ford Otosan, joint-venture Ford en Turquie à Kocaeli.

La prochaine génération de la gamme Transit Custom – y compris les versions entièrement électriques – renforcera la position de Ford en tant que marque de véhicules utilitaires n ° 1 en Europe. Stuart Rowley, président de Ford Europe

«Transit Custom est le joyau de notre gamme de véhicules utilitaires et constitue un facteur clé dans notre objectif de dans le secteur des véhicules utilitaires alors que nous continuons à développer une activité durable et rentable basée sur l’avenir électrifié de Ford en Europe », a ajouté Rowley.

Rappelons que Ford avait déjà annoncé – en février 2020 – qu’en 2024 l’ensemble de sa gamme de véhicules utilitaires aura une version électrifiée, qu’elle soit entièrement électrique ou hybride. brancher. Plus récemment, il a également fait savoir que à partir de 2030, tous les Ford en Europe seront électriques.

Mais jusque-là, et parce que «ndans tous les utilisateurs de véhicules utilitaires sont disponibles pour passer du moteur à combustion interne conventionnel à des véhicules entièrement électriques », Ford maintiendra une large gamme de moteurs pour le Transit Custom, qui comprendra des variantes hybride doux (MHEB) et brancher (PHEV).

«Aujourd’hui, nous lançons un autre investissement stratégique qui contribuera à façonner l’avenir de l’industrie automobile. Nous faisons de nos usines de Kocaeli la première et la seule installation de production intégrée en Turquie à assembler des véhicules électriques et des batteries », a déclaré Ali Koc, président de Ford Otosan et vice-président du conseil d’administration de Koc Holding.

«Nous considérons cet investissement, qui se matérialisera sur une décennie, comme un geste stratégique pour l’avenir. Je tiens à remercier Ford Motor Company pour sa confiance en la Turquie et Ford Otosan, qui ont rendu cet investissement possible », a-t-il ajouté.