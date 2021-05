Le Ford F-150 Lightning est la version électrique du véhicule le plus vendu de l’histoire des États-Unis: un pick-up bestial pour contester le leadership de Tesla

Depuis 44 ans, les camions de la série F-150 sont le véhicule le plus vendu en Amérique. Le pick-up mythique fait partie de l’imaginaire collectif américain. Mais maintenant, Ford présente le F-150 Lightning, son deuxième véhicule électrique après la Mustang Mach-E et une révolution à part entière pour l’un des plus grands véhicules de tous les temps.

Le Ford F-150 Lightning n’est pas seulement une version électrique, c’est aussi le pick-up le plus puissant de l’histoire de Ford, avec 563 ch et 1050 Nm. Un nouveau modèle dévoilé par Joe Biden lui-même, président des États-Unis, et qui marque l’arrivée de la transition électrique vers l’une des voitures les plus populaires.

Le F-150 le plus puissant jamais conçu

Le nouveau F-150 Lightning arrivera avec deux moteurs électriques, un sur chaque axe. Toutes les versions auront une transmission intégrale et un total de 563 chevaux. En comparaison, le F-150 Raptor a 450 ch.

Les utilisateurs auront quatre modes de conduite: Normal, Sport, Off Road et Tow / Haul. Au niveau de l’accélération, le F-150 Lightning sera également le plus rapide, promettant d’atteindre 0 à 96 km / h en 4,4 secondes.

Comme il ne pouvait en être autrement dans un pick-up de ce style, la résistance et la capacité de remorquage sont également présentes. Le design est assez reconnaissable, bien que plusieurs signatures d’éclairage aient été incorporées sur les côtés. Au niveau des matériaux, le F-150 intègre un corps en aluminium de qualité militaire.

Le sien la capacité de remorquage est de 4535 kg et dispose d’un coffre sous le capot avant de 400 litres. Sa capacité de charge maximale est de 900 kg.

L’autonomie est un autre des points clés dans un véhicule électrique et bien que Ford n’ait pas annoncé la capacité des batteries, nous savons qu’il y en aura au moins deux modèles avec des autonomies de 370 et 482 km. Pour protéger ces batteries, le Ford F-150 Lightning aura une housse pour le protéger de la pluie, des basses températures et des chocs.

Le logiciel Ford fournira des estimations d’autonomie en temps réel et pour le recharger, nous avons un chargeur de 80 ampères. L’entreprise explique que dans 41 minutes elle passera de 15 à 80%, en pouvant parcourez environ 86 kilomètres avec une recharge de 10 minutes. Pour compléter la batterie, cela prendra environ huit heures.

Avec le système Ford Intelligent Backup Power, la marque veille à ce que son pick-up puisse servir de source d’alimentation d’une puissance de 9,6 kW, capable de garder les lumières d’une maison allumées jusqu’à trois jours en utilisation continue ou jusqu’à 10 jours si l’énergie est rationnée.

Écran tactile de 15,5 po et aides à la conduite

Le F-150 Lightning Lancement du système SYNC 4A, une mise à niveau de votre système d’infodivertissement qui sera contrôlée via un Écran tactile de 15,5 pouces pouvant être contrôlé par la voix, a la navigation connectée au cloud et prend en charge Apple CarPlay, Android Auto, Amazon Alexa et SYNC AppLink.

Au volant, dans le tableau de bord, nous avons un panneau numérique de 12 pouces avec une interface qui affiche des informations à travers des graphiques animés. Ici, nous allons obtenir des détails sur le mode de conduite ou la régénération d’énergie, comme nous avons déjà pu le voir dans la Mustang Mach-E.

Le système de Ford est mis à jour via OTA et comprendra des aides à la conduite telles que BlueCruise, un système mains libres sur la route sur 160000 kilomètres partout aux États-Unis et au Canada. Conduite autonome de bas niveau.

Un prix pour défier Tesla pour le leadership des véhicules électriques

Le Ford F-150 Lightning sera disponible en 2022, les premières unités étant expédiées aux États-Unis à la fin de l’année. Ford explique que ce modèle n’arrivera pas en Europe, car en raison de ses caractéristiques, c’est un véhicule très concentré sur le terrain américain.

La série F se vend près d’un million d’unités par an. C’est un modèle très populaire et le fabricant le sait. Aussi pour cette raison, en plus de toute la technologie qu’il intègre, il le fera également à un prix très raisonnable. Le Ford F-150 Lightning sera disponible à partir de 39974 € HT. Le modèle XLT à gamme étendue sera disponible à partir de 52 974 €.

Cependant, ces prix peuvent être réduit par diverses subventions pour les voitures électriques. Le Ford F-150 Lightning est présenté comme le premier grand rival de Tesla lorsqu’il s’agit de concourir dans ce domaine.

Les camionnettes sont l’un des véhicules les plus populaires aux États-Unis et ce F-150 Lightning est le plus gros pari depuis des années pour défier l’avance de Tesla dans le secteur électrique. Un concurrent à la hauteur qui a choisi l’un des véhicules les plus emblématiques de l’histoire des États-Unis pour décoller sa carrière électrique.

Plus d’informations | Gué