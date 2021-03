Le footballeur Neymar arrivera sur Fortnite

Fortnite et le football est une combinaison bien établie et appréciée, comme l’ont démontré d’autres initiatives précédentes. Cependant, l’actualité récente qui voit l’implication de la star du football brésilien Neymar montre comment cette union devient de plus en plus solide. Pour aller plus en détail, au cours des dernières heures, Epic Games a publié un teaser lié au nouveau saison 6 du chapitre 2, attendu le 16 mars 2021. Dans ce teaser, vous pouvez voir dans une boîte un maillot avec le numéro 10 et le logo sur le ballon lors de la Coupe du monde 2014 qui s’est déroulée au Brésil.

La référence à Neymar devient encore plus évidente après que le footballeur a retweeté le teaser susmentionné en utilisant l’emoji oeil étonné. Comme indiqué par le site Web d’Engadget, il ne s’agit pas d’une confirmation mais d’un un indice Intéressant. Compte tenu également de la situation actuelle de l’attaquant brésilien, actuellement statique en raison d’une blessure qui l’a maintenu inactif pendant 7 mois, il est facile de faire l’hypothèse de son engagement dans des initiatives en dehors des compétitions directes, comme le rapporte le portail The Verge.

Si l’arrivée de Neymar à Fortnite est confirmée le 16 mars, il faut comprendre comment elle s’articulera avec la finale de Crisis Zero, le grand événement dédié à l’agent Jones qui conduira à la conclusion de la saison 5 pour démarrer le 6. Autour de la crise. Zéro il y a tellement d’attentes. Non seulement parce que chaque initiative organisée au sein de la bataille royale a un large public (par exemple le début de la saison 5 a vu la participation de 15 millions d’utilisateurs), mais aussi parce que la fin de Zero Crisis représente le premier expérience solo de Fortnite. En effet, comme précédemment rapporté sur son blog, Epic Games a déclaré vouloir donner plus d’espace à la composante narrative, à travers un mode solo et la création de plusieurs bandes-annonces cinématiques. L’objectif principal est désormais d’enrichir et d’approfondir l’histoire du monde de Fortnite.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂