Le football de la NCAA fait un retour après avoir été absent pendant des années, annonce EA

Cela fait assez longtemps que EALa série de football universitaire était active et florissante. Le dernier match de la série était Football NCAA 14. À partir de ce moment, la série a été enveloppée de différends en raison de la ressemblance du joueur.

Ancien Football NCAA les joueurs ont intenté une action en justice, affirmant qu’ils méritaient une compensation en raison de l’utilisation de leur image sans leur consentement. Le procès a suffi à faire tomber Football NCAA dans ce qui semblait être le dernier clou dans le cercueil de la série de football.

Hélas, Electronic Arts a récemment annoncé qu’il le ramènerait après tout ce temps, mais il y a une mise en garde assez importante. Plutôt que d’inclure de vrais joueurs qui jouent dans chacune des équipes du collège, les joueurs seront complètement fictifs. C’est la tentative d’EA d’éviter les désaccords sur la ressemblance des joueurs.

Cela semble être une stratégie assez intelligente de leur part, même si son exécution en temps réel soulève encore des questions. Comment cela se passera-t-il de jouer la série avec des joueurs auxquels vous n’avez pas vraiment d’attachement? Cela affectera-t-il la popularité du jeu ou les fans de la série seront-ils simplement heureux de retrouver la franchise?

C’est probablement ce qui va se passer, mais rien n’est certain à ce stade. EA a ensuite annoncé que le prochain match de football de la NCAA comprendrait plus d’une centaine d’institutions, avec des éléments emblématiques que les fans de football universitaire connaîtront et apprécieront. C’est là que l’authenticité entre en jeu.

Les fans ont attendu longtemps que ce jour arrive. Chaque fois qu’une franchise disparaît et a encore beaucoup de soutien, les éditeurs sont en quelque sorte contraints à une sorte d’action. C’est agréable de voir EA enfin écouter après tout ce temps.

Et l’idée de jouer à un match de football de la NCAA après de nombreuses années d’absence de la franchise sur une console de nouvelle génération semble assez attrayante. Peut-être que le développeur qui finit par y travailler peut faire des choses assez intéressantes et apporter de nouvelles fonctionnalités qui propulsent cette franchise dans l’ère moderne du jeu sportif.

Quoi qu’il en soit, c’est génial d’entendre que cette franchise adorée revient enfin. Les fans de la série ont beaucoup à célébrer avant son développement et sa sortie officiels. Il sera également intéressant de voir si EA Tiburon est embauché pour faire ce jeu. Ils ont certainement beaucoup d’expérience avec la série, c’est donc une sélection évidente pour EA à ce stade. Nous verrons.