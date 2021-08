Le fondateur de TT Games estime que les fans d’Insomniac Games ont induit en erreur Ratchet & Clank: Rift Apart

Sony Ratchet & Clank : Rift Apart game - PS5

Parcourez une aventure qui transcende les dimensions.Parcourez des dimensions telles que Ratchet et Clank contre un empereur diabolique d’une autre réalité. Les aventuriers intergalactiques marquent leur cachet sur la console PS5. Déplacez-vous avec des vitesses incroyables entre les mondes pleins d’action et au-delà, avec des images époustouflantes et des armes incroyables. Les aventuriers intergalactiques sont de retour -et comment ! -dans Ratchet & ; Clank : Rift Apart. Caractéristiques PS5 : -Magnifiques images : Une meilleure illumination et un meilleur suivi des rayons garantissent une nette splendeur visuelle. Les mondes de jeu vertigineux sont représentés dans des 4K et HDR* limpides et dynamiques, car l’œil veut aussi quelque chose pour sauver l’univers. Profitez d’un mode de performance et vivez un nombre d’images cible de 60 fps pendant que vous affrontez de nouveaux ennemis qui sont répartis sur plusieurs dimensions. -Tout va à une vitesse fulgurante : Passez rapidement d’une planète à l’autre grâce au SSD de la PS5-console que vous balancez à travers la galaxie avec une course à pourrir. -Déclencheurs adaptatifs : Ressentez l’énergie dimensionnelle débridée de la manette sans fil DualSense, qui donne vie aux batailles. Chaque arme réagit d’une manière unique aux ennemis que vous pratiquez. -Feed-back haptique : Ressentez l’impact des combats et des explosions grâce au feedback haptique de la manette sans fil DualSense. -Tempest 3D AudioTech sur les casques compatibles : Grâce à 3D-audio spacieux, vous entendrez tout ce que vous avez au-dessus, sous vous et autour de vous avec votre casque préféré. Laissez-vous emporter par les bruits de combat et explorez un monde qui prend vie grâce à des sons de haute qualité, ce qui vous permet de jouer pleinement.