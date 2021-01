Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, est désormais la personne la plus riche du monde

Elon Musk est juste devenu la personne la plus riche du monde, poussant un autre magnat de l’espace Jeff Bezos de la première place.

le SpaceX Le fondateur et PDG vaut maintenant plus de 185 milliards de dollars, en grande partie grâce à la flambée continue du cours de l’action de sa société de voitures électriques, Tesla, selon les médias. Bezos, qui dirige Amazon.com ainsi que la tenue de vol spatial Origine bleue , vaut actuellement 184 milliards de dollars, selon CNBC.

Bezos détenait le titre le plus riche du monde depuis 2017.

En relation: La première mission Mars en équipage de SpaceX pourrait être lancée d’ici 2024, selon Elon Musk

Musk a commencé 2020 pour une valeur de 27 milliards de dollars, puis a rembourré son portefeuille de manière historique au cours de l’année, a rapporté CNBC.

«La montée en flèche de la richesse de Musk au cours de l’année écoulée marque la montée la plus rapide au sommet de la liste des riches de l’histoire – et constitue un revirement financier dramatique pour le célèbre entrepreneur, qui, il y a à peine 18 mois, faisait la une des journaux pour la combustion rapide de trésorerie de Tesla et effet de levier contre les actions de l’entreprise, » CNBC a écrit . « La flambée du cours de l’action de Tesla – qui a été multipliée par plus de neuf au cours de l’année écoulée – ainsi que son programme de rémunération généreux ont ajouté plus de 150 milliards de dollars à sa valeur nette. »

SpaceX – qui, contrairement à Tesla, n’est pas une société cotée en bourse – a eu un grand 2020 aussi . Par exemple, SpaceX a lancé deux missions avec équipage vers la Station spatiale internationale l’année dernière, les premiers vols spatiaux humains orbitaux à décoller des États-Unis depuis que la NASA a retiré sa flotte de navettes spatiales en 2011.

Au total, SpaceX a lancé 26 missions en 2020, le plus grand nombre jamais atteint en une année civile. L’entreprise a également fait de grands progrès dans le développement de Starship , le système de transport qu’il développe pour emmener les gens sur la Lune, sur Mars et au-delà.

Musk a longtemps dit qu’il avait fondé SpaceX en 2002, principalement pour aider l’humanité à coloniser Mars – et qu’il prévoyait de consacrer une grande partie de sa richesse croissante pour aider à y parvenir.

« Environ la moitié de mon argent est destiné à aider à résoudre les problèmes sur Terre et l’autre à aider à établir une ville autonome sur Mars pour assurer la continuité de la vie (de toutes les espèces) au cas où la Terre serait touchée par un météore comme les dinosaures ou la troisième guerre mondiale se produirait et nous nous détruire, « Musk a écrit dans un tweet de 2018 , qu’il a récemment épinglé en haut de son compte Twitter.

Bezos veut également aider l’humanité à étendre son empreinte jusqu’à la dernière frontière.

« Blue Origin pense que pour préserver la Terre, notre maison, pour les petits-enfants de nos petits-enfants, nous devons aller dans l’espace pour exploiter ses ressources et son énergie illimitées », l’énoncé de mission de l’entreprise se lit , en partie. « Tout comme la révolution industrielle a cédé la place au commerce, à l’abondance économique, aux nouvelles communautés et au transport à grande vitesse – notre route vers l’espace ouvre la porte à l’infini et pourtant inimaginable dont les générations futures pourraient profiter. »

Musk et Bezos soulignent tous deux que les systèmes de vols spatiaux réutilisables sont essentiels pour atteindre de telles ambitions. Les deux milliardaires ont jabs échangés sur les systèmes de chacun et les jalons de réutilisabilité dans le passé, de sorte que tout sentiment de compétition suscité par l’ascension de Musk à la première place du milliardaire ne serait pas entièrement nouveau.