Le fondateur de Raising Cane achète 50 000 billets de loterie Mega Millions et prévoit de partager les gains

Le fondateur de la chaîne de restauration rapide de poulet Raising Cane’s Chicken Fingers diversifie son portefeuille d’une manière inhabituelle : en achetant à la loterie.

Todd Graves partagé une vidéo du distributeur de billets de loterie pompant des billets lundi après-midi.

« Acheter 50 000 billets de loterie est plus difficile que vous ne le pensez ! En espérant partager le jackpot gagnant avec nos 50 000 @RaisingCanes Crew », a-t-il légendé le message.

Le jackpot du Mega Millions, lundi soir, était de 810 millions de dollars. S’il était gagné à ce montant, a rapporté CNBC, il s’agirait du quatrième plus grand prix de loterie jamais décerné.

« Dès que nous avons appris l’importance de ce jackpot, nous ne pouvions pas manquer la chance de gagner le jackpot Mega Millions et de le partager avec notre équipe qui est toujours solidaire », a déclaré Graves dans un communiqué. « Rien de ce que nous faisons chez Cane’s ne serait possible sans notre équipage, c’est pourquoi nous cherchons toujours des moyens de leur apporter un peu plus de plaisir, et si nous avons de la chance, une surprise le mercredi matin. »

Le co-PDG et directeur de l’exploitation de Raising Cane’s Chicken Fingers, AJ Kumaran, a déclaré à 45secondes.fr Food qu’il avait personnellement acheté les billets pour Graves, qui est actuellement à l’étranger. Il a dit que le coût total était de 100 000 € et que les billets prenaient sept ou huit heures au total à imprimer.

« Les temps sont durs et les choses sont difficiles », a déclaré Kumaran. « Et nous entendons des membres locaux, ils le voient. Ils le voient dans les rayons des épiceries, ils (le) voient dans la station-service. »

Ainsi, lorsque l’équipe de l’entreprise a vu la loterie remporter le plus gros jackpot de tous les temps, elle a décidé de « s’amuser avec ».

Graves a payé les billets avec son argent personnel, a déclaré Kumaran, notant que les entreprises ne peuvent pas jouer à la loterie.

« Donc, si nous gagnons, nous le partagerons équitablement entre les 50 000 d’entre nous… Ce sera une bonne journée pour nous tous », a-t-il dit en riant. « Priez pour nous! »