Le fondateur de Microsoft utilise Android et ce sont ses raisons

Qui a dit qu’Android était médiocre? Bill Gates lui-même utilise un smartphone Android comme mobile personnel.

Il y a quelques années, Bill Gates affirmait avoir décidé passer iPhone et passez à Android. Quelque temps plus tard à partir de ce moment, le co-fondateur de Microsoft et ancien homme le plus riche de la planète, a offert une interview dans laquelle il est revenu à réitérez votre préférence pour le système d’exploitation de Google.

Comme l’explique Gates, bien que utiliser occasionnellement des iPhones Étant donné que, selon ses termes, «essayez de tout suivre», la vérité est que le téléphone portable qui passe le plus de temps dans votre poche est un appareil avec Android à l’intérieur.

Les raisons pour lesquelles Bill Gates utilise un mobile Android

Au cours de l’entretien, on a posé à Gates la question de quelles étaient vos raisons d’utiliser Android au lieu d’iOS, et s’ils étaient liés de quelque manière que ce soit à la combat sans fin entre Microsoft et Apple.

En ce sens, bien que le co-fondateur de Microsoft et créateur de Windows ait décidé de ne pas entrer dans la polémique, il a expliqué que la décision de certains fabricants de préinstaller le logiciel Microsoft sur vos terminaux Android Cela «vous facilite les choses». En raison de ces signes et de la bonne relation de Microsoft avec Samsung, j’ai très peur que dans la poche de Bill Gates se trouve l’un des derniers mobiles de la série Galaxy.

Aussi, flattez le flexibilité Android de la manière dont les services se connectent au système d’exploitation.

« Eh bien, certains fabricants d’Android pré-installent les logiciels Microsoft d’une manière qui me facilite les choses, et ils sont plus flexibles dans la façon dont le logiciel se connecte au système d’exploitation, alors je me suis habitué à cela. »

Curieusement, l’interview a été réalisée via Clubhouse, le réseau social à la mode qui, à ce jour, n’est pas disponible sur Android et ne dispose que d’une version pour les appareils iOS.

Dans le passé, Gates a indiqué que, si Microsoft avait bien fait les choses, peut-être que Windows Mobile serait devenu aujourd’hui au sommet d’Android. En fait, il regrette d’avoir laissé échapper le système d’exploitation de Google et affirme que c’était la plus grosse erreur de son histoire à la tête de Microsoft.

