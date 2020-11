Le fondateur de Huawei parle de vendre Honor, selon lui, la faute de Trump

Nous savons maintenant quelle est la véritable raison de la vente de Honor par Huawei.

Cela fait un moment que Huawei a officialisé la vente d’Honor à un conglomérat d’entreprises soutenu par le gouvernement chinois. Nous avons analysé comment cette décision affectera les détenteurs actuels d’appareils Honor, et bien que nous puissions avoir une idée, nous n’avons pas réparé pour vérifier ce que le raisons spécifiques qui ont conduit Huawei à abandonner l’un de ses atouts les plus précieux.

Désormais, le fondateur de Huawei a déclaré, selon ., son opinion sur la décision difficile prise par l’entreprise à travers une déclaration envoyée aux employés de l’entreprise.

Il y indique que chaque vague de sanctions imposées par le gouvernement des États-Unis depuis l’année dernière a servi à se rendre compte que ce que veulent certains politiciens américains, c’est mettre fin à l’entreprise une fois pour toutes, et pas « corriger » leurs prétendues pratiques d’espionnage.

Huawei veut qu’Honor devienne un rival de l’entreprise

Dans le communiqué, Ren Zhengfei, fondateur et actuel PDG de Huawei Technologies, indique que, bien que la société ait pu surmonter les difficultés découlant des sanctions et restrictions imposées par le gouvernement américain, l’exécutif ne voulait pas que ses décisions affectent à millions d’employés et distributeurs d’honneur du monde entier.

Pour cette raison, il pense que se débarrasser de la sous-marque qui, au cours du troisième trimestre de l’année, représentait 26% des ventes mobiles de Huawei dans le monde, a été la meilleure décision.

En ce sens, Zhengfei est convaincu que Honor pourra reprendre le développement et la production de nouveaux produits, et qu’à l’avenir il y aura même être un rival pour Huawei dans l’industrie de la technologie.

