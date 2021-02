Le fondateur de Huawei déclare que l’iPhone 12 est « le meilleur téléphone du monde »

Parmi les plus intéressantes, la dernière interview du «patron» de Huawei … Est-ce nous, ou la tête de Ren Zhengfei est-elle partie?

Il y a quelques mois Manzana Il nous a présenté les quatre saveurs de sa nouvelle famille d’iPhone 12, avec des nouvelles intéressantes comme la chute de grâce du chargeur et avec des opinions disparates comme celle du patron de Redmi, qui il a dit qu’il était assez déçu bien « Le seul iPhone 12 qui en vaut la peine est l’iPhone 12 ».

Il n’est pas le seul manager d’un grand fabricant à avoir parlé de l’iPhone 12, même si aucun de ces avis n’a été aussi intéressant que celui de Ren zhengfei, Le premier président de Huawei, qui a laissé quelques perles intéressantes dans une interview accordée au South China Morning Post et que Softpedia a rapporté cet après-midi, avec un titre si frappant comme celui que vous avez vu … Est-il vrai alors que l’iPhone 12 est le meilleur mobile du monde?

Beaucoup ont peut-être pensé que si le PDG de Huawei le dit, cela devra être vrai, mais la vérité est que Les paroles de Ren Zhengfei peuvent être comprises comme intéressées Si on vous explique le contexte, et c’est que le PDG du géant chinois parlait vraiment de veto, d’interdictions et de la Technologie Huawei 5G qui selon lui, a démontré grâce à Apple que « C’est bon ».

Oui, Apple a le meilleur mobile du monde … Mais pour l’intérêt je t’aime Andrés!

En fait, le fondateur et actuel PDG de Huawei a expliqué aux journalistes chinois que l’iPhone 12 est certainement le meilleur smartphone du monde, et c’est qu’à son avis, l’appareil de Cupertino aide prouvez que votre propre technologie en vaut la peine réellement.

«Les clients fortunés d’Europe adorent Apple. Puisque Huawei n’a plus de téléphones «premium», les smartphones Apple nous ont aidés à montrer que notre technologie 5G est bonne. Ren Zhengfei, PDG de Huawei.

Comme vous le verrez, ce n’est pas seulement un éloge à Apple mais un clin d’oeil pour abandonner votre technologie 5G, peut-être la principale raison du veto américain, fonctionne bien et est sûr. Quelques déclarations que vous recherchez probablement rapprocher les positions des États-Unis et sa technologie.

Sans surprise, la conversation s’est poursuivie autour des restrictions auxquelles Huawei a été soumis ces derniers temps, ce qui les a même amenés à vendre Honor pour gagner de l’argent avec leur signature retombées et ainsi la libérer de ses problèmes, confirmant que Huawei peine toujours à retrouver sa capacité à faire des affaires avec des entreprises aux États-Unis.

Ren Zhengfei dit que essaiera de rencontrer le nouveau locataire de la Maison Blanche, Joe Biden, qui a initialement décidé de maintenir le veto de Huawei, et a ouvertement appelé à une politique qui puisse profiter à tous dans une industrie qui aide grandement l’ensemble de la population:

«J’adorerais que de tels appels téléphoniques se produisent, et notre message tournerait autour du développement conjoint et du succès partagé. Ren Zhengfei, PDG de Huawei.

Et enfin, malgré les critiques d’HarmonyOS pour son arrière-goût simple fourchette Android, La vérité est que Zhengfei a confirmé qu’ils n’abandonneraient pas les smartphones, car il s’agit de un marché clé pour Huawei, qui continuera d’investir dans les smartphones même sans services Google ou Android:

«Nous avons déjà dit que notre technologie 5G peut être transférée dans son intégralité, ce qui inclut non seulement les droits de développement, mais aussi le code source et les programmes. Si les États-Unis ont besoin de notre technologie de puce, nous pouvons la transférer. Nos paroles sont sincères, mais personne n’est venu négocier avec nous jusqu’à présent. » Ren Zhengfei, PDG de Huawei.

Ils font confiance à Huawei dans continuer à travailler pour faire face à toutes ces difficultés qui leur ont été présentés, bien qu’ils reconnaissent qu’ils vos résultats financiers chuteront drastiquement dans les prochains trimestres, en particulier sur les marchés internationaux, où les services Google sont très appréciés et où la concurrence avec d’autres entreprises chinoises les place désormais dans une situation pire.

Au moins il semble que Huawei veut rediriger la situation, nous verrons donc dans les prochains mois s’il y a une vraie approche des positions avec l’administration Biden, qui a commencé son voyage sans toucher trop de touches concernant ces veto commerciaux … Espérons revoir Huawei en pleine forme, car ses appareils les plus « premium » étaient au niveau des meilleurs!

