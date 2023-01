Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, plaide non coupable des accusations de tricherie et d’induire en erreur les investisseurs

04 janvier 2023 09:05:48 IST

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a plaidé non coupable devant le tribunal fédéral de Manhattan mardi pour avoir trompé les investisseurs et pillé les dépôts des clients sur sa plateforme de trading de crypto-monnaie alors qu’un juge fixait une date de procès provisoire pour octobre.

Bankman-Fried, 30 ans, a nié les accusations l’accusant d’avoir détourné illégalement des sommes massives d’argent de clients de FTX pour effectuer des achats immobiliers somptueux, donner de l’argent à des politiciens et effectuer des transactions risquées chez Alameda Research, sa société de négoce de fonds spéculatifs en crypto-monnaie.

L’avocat de Bankman-Fried, Mark Cohen, a annoncé le plaidoyer de son client en disant: « Il plaide non coupable de tous les chefs d’accusation. »

Par la suite, le juge Lewis A. Kaplan a fixé une date de procès provisoire au 2 octobre, affirmant qu’il pourrait l’avancer ou le repousser d’un jour ou deux. Un procureur a estimé qu’il faudrait un mois au gouvernement pour présenter son dossier à un jury, tandis qu’un avocat de la défense prévoyait de mettre en place une affaire d’une durée de deux à trois semaines.

Portant un sac à dos, Bankman-Fried a traversé une foule de caméras alors qu’il entrait dans le palais de justice un jour de pluie pour faire sa première apparition devant Kaplan. Dans la salle d’audience, Bankman-Fried a semblé détendu pendant la majeure partie de la procédure d’une demi-heure, parlant parfois à un avocat à côté de lui. Lorsqu’il a quitté le tribunal, il n’a pas parlé aux journalistes à l’extérieur.

Après que Bankman Fried ait plaidé non coupable, le juge a discuté avec les avocats d’un calendrier de déroulement du procès, fixant des dates d’avril pour que les avocats de la défense soumettent des arguments contestant la validité des accusations et pour que les procureurs y répondent. Les plaidoiries ont été fixées au 18 mai.

Le juge a également ajouté aux conditions de mise en liberté sous caution de Bankman-Fried en lui interdisant d’accéder ou de transférer de la crypto-monnaie ou des actifs de FTX ou d’Alameda Research ou de tout actif acheté avec des fonds des sociétés.

Il l’a fait après que l’avocate américaine adjointe Danielle Sassoon a déclaré que Bankman-Fried avait travaillé avec des régulateurs étrangers pour leur transférer les actifs de FTX après que FTX a déclaré faillite et il savait que les autorités américaines chargées des faillites étaient également intéressées par ces actifs.

Sassoon a déclaré que Bankman-Fried avait déclaré à un co-conspirateur qu’il savait qu’il y avait une concurrence entre les autorités américaines chargées des faillites et les régulateurs étrangers et qu’il voulait transmettre les actifs aux régulateurs étrangers en partie parce qu’il pensait qu’ils seraient plus indulgents avec lui et il pourrait peut-être reprendre le contrôle de son entreprise.

Cohen, cependant, a insisté sur le fait que Bankman-Fried n’avait personnellement transféré aucun actif et que tout ce qui avait été déplacé était sur l’insistance d’un tribunal des Bahamas qui avait ordonné que cela se produise.

Sassoon, notant que FTX était le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie, a également déclaré au juge que le gouvernement espérait créer un site Web pour les victimes de la fraude, plutôt que de les informer individuellement car elles pourraient être au nombre de plus d’un million.

Avant la comparution de Bankman-Fried, ses avocats ont envoyé une lettre au juge, affirmant que les parents de Bankman-Fried – tous deux professeurs à la Stanford Law School, sont devenus ces dernières semaines la cible «d’un examen minutieux, du harcèlement et des menaces des médias». Ils ont déclaré que les parents avaient reçu « un flux constant de correspondance menaçante, y compris des communications exprimant le désir qu’ils subissent des dommages physiques ».

En conséquence, les avocats ont demandé que les noms soient expurgés sur les documents judiciaires pour deux personnes qui faisaient la queue pour signer l’engagement personnel de 250 millions de dollars de Bankman-Fried. Bankman-Fried a été libéré sous surveillance électronique il y a environ deux semaines à condition qu’il attende son procès dans la maison de ses parents à Palo Alto, en Californie.

Le juge a permis que les noms restent secrets pour l’instant, mais il a déclaré qu’il pourrait reconsidérer sa décision si des membres des médias ou d’autres personnes s’y opposaient.

Carolyn Ellison, 28 ans, qui dirigeait Alameda, et Gary Wang, 29 ans, qui a cofondé FTX, ont plaidé coupables à des accusations de fraude et coopèrent avec les procureurs dans une tentative de clémence. Les deux sont libres sous caution.

Leurs plaidoyers ont été gardés secrets jusqu’à ce que Bankman-Fried soit dans les airs après son extradition des Bahamas, où FTX est basé, par crainte qu’il ne s’enfuie.

Peu de temps avant la mise en accusation de Bankman-Fried, le procureur américain Damian Williams a annoncé qu’il lançait un groupe de travail composé de procureurs principaux dans son bureau pour enquêter et poursuivre les affaires liées à l’effondrement de FTX. Il a déclaré que le groupe de travail travaillera également pour retrouver et récupérer les avoirs des victimes.

« Le district sud de New York travaille 24 heures sur 24 pour répondre à l’implosion de FTX », a déclaré Williams dans un communiqué de presse. « C’est un moment où tout le monde est sur le pont. Nous lançons le groupe de travail SDNY FTX pour garantir la poursuite de ce travail urgent, alimenté par toutes les ressources et l’expertise de SDNY jusqu’à ce que justice soit rendue.

