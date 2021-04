Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, ne pense pas que les gens achèteront la VR filaire

Sony a annoncé que son casque PlayStation VR de nouvelle génération pour PS5 supprimera les spaghettis de fils de son prédécesseur, les remplaçant «par un seul cordon pour simplifier la configuration et améliorer la facilité d’utilisation, tout en permettant une expérience visuelle haute fidélité» . Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg – dont la société possède Oculus – a suggéré lors d’un appel de résultats avec des investisseurs qu’il ne s’attend pas à ce que les clients «fassent ça».

«D’autres personnes pourraient essayer d’expédier quelque chose qui, selon eux, est de meilleure qualité, mais qui a un fil, et je ne pense tout simplement pas que les consommateurs voudront opter pour cela», a-t-il déclaré. « Avoir des fils enroulés autour de vous brise vraiment le sentiment de présence et d’immersion. »

Oculus, bien sûr, a doublé son approche sans fil de la réalité virtuelle, l’actuel Oculus Quest 2 se révélant populaire. La société a déjà fabriqué des casques filaires, comme l’Oculus Rift S, mais semble se concentrer sur son approche autonome pour le moment. L’Oculus Quest 2 susmentionné gère tout son traitement dans le casque, donc bien que cela s’accompagne de compromis, cela signifie que vous n’avez pas besoin d’être connecté à un ordinateur ou à une console.

Il ne fait aucun doute que les fils affectent l’immersion dans la réalité virtuelle, mais le plus gros problème avec le PSVR a toujours été le grand nombre d’entre eux nécessaires pour utiliser le casque. Si la version de nouvelle génération peut tenir la promesse de Sony d’un cordon unique et simple, cela seul sera transformateur. Cependant, alors que la réalité virtuelle sans fil continue de s’établir, il sera intéressant de voir si la solution PlayStation se sent «datée» au moment où elle sortira finalement en 2022.