Le fondateur de Dogecoin a vendu ses pièces pour le prix d’une Honda, et maintenant DOGE vaut plus que ce constructeur automobile

Dogecoin (DOGE), une crypto-monnaie qui a augmenté de 10,8% entre lundi et mardi de cette semaine, a atteint une capitalisation boursière de 54,64 milliards de dollars. Cela l’a conduit à dépasser le chiffre présenté par le constructeur automobile Honda. En comparaison, Honda a une capitalisation boursière de 54,52 milliards de dollars à la clôture de lundi.

Parce que cette comparaison de DOGE avec Honda? Eh bien, à cause d’un fait très curieux dans l’histoire de cette monnaie: le co-créateur de Dogecoin, Billy Markus, a récemment révélé qu’il avait vendu tous ses avoirs en crypto-monnaie en 2015 pour un montant équivalent. à ce qu’une Honda Civic usagée coûterait à l’époque. Autrement dit, il a vendu ses crypto-monnaies pour près de 10000 dollars. Soit environ 8 300 euros.

Cependant, bien que beaucoup ait été dit et publié que Markus ait utilisé l’argent pour acheter une voiture de la marque susmentionnée, il a précisé dans une interview avec Benzinga que il a en fait utilisé cet argent pour payer le loyer de sa maison et non pour acheter la voiture.

Plus précisément, les propos de Markus en janvier sur son Twitter étaient « les gars, J’ai vendu tout mon doge en 2015 après avoir été viré et l’argent fou. Dans l’ensemble, j’ai fait assez pour acheter une Honda Civic d’occasion.

J’ai quitté le projet il y a plus de 7 ans à cause du harcèlement de la communauté, et maintenant je suis de nouveau harcelé. s’il vous plaît gardez cela à l’esprit. »

Non seulement il a surpassé Honda en capitalisation: ainsi la grande semaine de Doge

Dogecoin est une crypto-monnaie née en 2013 comme une simple blague, basée sur un mème Internet populaire. Et encore en seulement 8 ans, cette blague est devenue une valeur très élevée. Hier est allé jusqu’à un record absolu de plus de 50 cents. Le prix est en hausse de 36% par rapport à la veille et a augmenté de 95% au cours de la semaine dernière.

Cela se traduit par le fait qu’à sa valeur actuelle, Dogecoin vaut plus non seulement que Honda, mais aussi que la société de jeux Nintendo, le constructeur automobile Mitsubishi et la banque Santander.

L’un de ses partisans est le magnat Elon Musk. En février, Musk a tweeté « Doge », faisant référence à la crypto-monnaie Dogecoin, et la réaction du marché a rapidement boosté la pièce.

Il est à noter que le fondateur travaille désormais en tant qu’ingénieur logiciel pour une société d’enseignement à San Francisco. Depuis, avec Jackson Palmer, l’autre fondateur de DOGE, il a créé le jeton comme une blague, il a dit à Bloomberg que la manie autour de Dogecoin lui était étrange. Et à propos des critiques qu’il reçoit, il dit qu’il voit souvent des commentaires sur Internet selon lesquels il est milliardaire grâce à la monnaie et qu’ils sont faux.