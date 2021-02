Le fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos, quittera ses fonctions de PDG d’Amazon

Le fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé mardi 2 février qu’il démissionnait cette année pour se concentrer sur d’autres initiatives, notamment sa société de vols spatiaux Blue Origin.

Bezos a annoncé son intention de démissionner dans une lettre aux employés d’Amazon, auxquels il s’est adressé comme ses «compatriotes amazoniens». Bezos prévoit de rester impliqué dans l’entreprise, mais au troisième trimestre (juillet-septembre), il passera au poste de président exécutif du conseil d’administration d’Amazon. Andy Jassy, ​​l’actuel PDG d’Amazon Web Services, remplacera Bezos en tant que PDG de la société, selon la lettre.

«Dans le rôle de président exécutif, j’ai l’intention de concentrer mon énergie et mon attention sur les nouveaux produits et les premières initiatives», a écrit Bezos dans la lettre au personnel. « Andy est bien connu au sein de l’entreprise et travaille chez Amazon depuis presque aussi longtemps que moi. Il sera un leader exceptionnel et il a toute ma confiance. »

Bezos a écrit qu’il resterait engagé dans d’importantes initiatives d’Amazon en tant que président exécutif. Cependant, ce nouveau rôle lui donnera le temps et l’énergie dont il a besoin pour se concentrer sur d’autres projets, notamment le Day 1 Fund, le Bezos Earth Fund, Blue Origin et le Washington Post – entre autres passions.

« Je suis très passionné par l’impact que je pense que ces organisations peuvent avoir », a écrit Bezos dans la lettre.

Blue Origin est surtout connu pour être le premier au monde à réussir à faire atterrir une fusée réutilisable sur une piste d’atterrissage. Le 14 janvier, la société a lancé avec succès son premier vaisseau spatial New Shepard amélioré pour les astronautes, le RSS First Step, lors d’un vol d’essai suborbital sans équipage, marquant un grand pas vers le vol spatial humain.

« L’invention est la racine de notre succès », a déclaré Bezos dans la lettre. « Continuez à inventer, et ne désespérez pas quand l’idée semble folle au début. N’oubliez pas d’errer. Laissez la curiosité être votre boussole. »

