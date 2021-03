Le fond marin n’est pas respecté dans les jeux vidéo

Je suis passionné par la mer et cela m’indigne que les studios ne représentent pas bien les fonds marins dans les jeux vidéo.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les développeurs ne prennent pas autant de soin lors de la création d’écosystèmes dans le fonds marins dans les jeux vidéo? Qu’ils se sentent vivants? Je le fais, et j’espère dans ce court article apporter quelques réponses.

Quand je n’avais que 5 ans, j’ai vu mon père émerger de la mer d’O Grove avec une pieuvre dans ses mains. Il pratiquait l’apnée et aimait capturer des animaux marins pour leur apprendre et les ramener à la mer. Cela a catapulté mon intérêt pour la mer et les espèces qui l’habitaient, ce qui a fait de moi un praticien quelques années plus tard.

Comprendre la mer, c’est comprendre qu’elle est un monde à part, une nouvelle dimension en soi.

Bien que j’adorerais plonger régulièrement et voir ces merveilles plus souvent, mon trouble anxieux m’en empêche et j’ai dû me résigner à pouvoir en profiter sur un écran. Bien sûr, avec ce que j’aime les jeux vidéo, j’espérais qu’ils serviraient de substituts … Mais la réalité est parfois plus moche qu’on ne le souhaiterait.

Normalement, la mer, en tant qu’élément scénique ou interactif, joue un rôle excessivement secondaire dans les jeux vidéo. C’est juste un morceau de terrain de plus, un niveau ou un test à franchir sans vraiment vouloir nous dire quelque chose et encore moins nous faire sentir comme si nous étions dans la vraie mer.

Peut-être que la première expérience qui a ressemblé à ce que c’est vraiment de sentir la mer sur vos épaules a été Crise de Dino (non, ce n’est pas une blague).

Shu Takumi, directeur de Crise Dino 2, J’ai compris que la mer est une source de terreur addictive, comme une sorte de trou noir qui vous absorbe même si vous ne le voulez pas. Et pour que ce soit comme ça dans un jeu vidéo, il fallait prendre en compte certains éléments.

Pour le niveau du réacteur sous-marin que nous avons dû jouer avec Regina, elle a décidé de concentrer les efforts de l’équipe sur la simulation de la gravité sous l’eau, la réduction de la vitesse et le sentiment d’impuissance de ne pas voir les dangers qui pourraient vous attaquer à quelque degré que ce soit. Cela fait comprendre à votre cerveau que vous êtes dans un élément étranger, pas dans une scène aérienne où vous pouvez vous déplacer avec quelques animations.

Tous les jeux de l’époque voulaient que leurs protagonistes nagent et plongent avec des commandes aussi confortables que possible. Laisser l’eau comme un agent à respecter de côté. Tomb Raider, Zelda … Même les jeux correctement basés sur les fonds marins comme Ecco The Dolphin ne savaient pas comment bien traiter cet élément.

Des détails mineurs, tels que la vision floue que l’on a sous l’eau, ont été laissés de côté, évitant l’utilisation de lunettes. Si un personnage se noyait, nous ne voyions qu’une animation lointaine, nous ne sympathisions pas avec le personnage. Si un monstre nous attaquait, pareil. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux exemples qui peuvent exister.

Même aujourd’hui, avec des jeux de plusieurs millions de dollars comme Le credo de l’assassin Ubisoft, qui semble se donner la peine de donner à la mer un comportement réaliste, échoue dans la mission.

Assassin’s Creed Odyssey ou Black Flag ont la mer comme agent capital dans leur proposition, mais la beauté de l’environnement descend dans les égouts des toilettes lorsque vous considérez que tout est un ensemble. Des animaux insensibles à votre présence, d’autres qui suivent leur parcours même en traversant la scène … Tout devient un mensonge qui vous jette hors de la mer.

Mais il y a toujours une étincelle à laquelle s’accrocher. Dans ce cas, je ne peux rien faire d’autre que retirer mon chapeau avec Subnautica. C’est peut-être le seul jeu vidéo qui se rapproche de ce que c’est vraiment de vivre la mer dans sa chair sans se mouiller.

Le jeu Unknown Worlds prend en compte tellement de choses que le stress et la tension de la plongée se font sentir à travers votre clavier. Et si la pression, la température, le salpêtre, la soif (attention, c’est important en plongée) … Mais pas comme de simples indicateurs, mais plutôt vous les percevez comme de réels besoins ou des éléments auxquels vous avez un certain respect.

Vous pouvez même offrir une certaine sensation au cœur de votre programme: la peur de l’inconnu. La mer dans ce jeu est immense et vous ne savez jamais ce que vous trouverez à moins d’explorer, en vous voyant limité à ce que vous avez à l’époque. C’est cool aussi.

Tout comme prendre une inspiration et plonger jusqu’à ce que vous voyiez où vous vous retrouvez, pour trouver des rochers, attrapez une touffe d’algues et voyez comment une brune ouvre la bouche fait battre votre cœur, dans le monde 4546B, la même chose se produit lorsque nous répétons l’action on voit un requin des sables par exemple.

Je ne sais pas si son créateur, Charlie Cleveland, était aussi un plongeur. Cependant, ses connaissances et son talent pour traduire les expériences que l’on a en entrant dans ce plan parallèle appelé Mar m’ont évité de jeter l’éponge avec les jeux vidéo à cet égard.

Je suppose qu’il y aura plus de jeux comme ça. Et j’espère les découvrir un jour. Mais pour l’instant avec Subnautica je peux continuer en contact avec la mer, même si c’est un mensonge.