Le FMI et la Banque mondiale déploient des plans d’allégement de la dette pour les pays à faible revenu dans le cadre des investissements verts

12 avr.2021 11:35:35 IST

L’idée d’annuler la dette des pays pauvres en échange d’investissements «verts» a gagné du terrain cette semaine lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, avec des propositions concrètes attendues à temps pour un sommet mondial sur le climat cet automne. Les pays à faible revenu sont confrontés à une double crise – ils sont sous pression pour rembourser leur dette tout en étant confrontés à des problèmes environnementaux. Cela les rend « extrêmement, très vulnérables », a déclaré Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, cette semaine, ajoutant qu’il était donc « logique » que le monde poursuive des soi-disant « échanges de dette verte ».

Une porte-parole de la Banque mondiale a souligné ce point.

« La crise de Covid-19 a rendu considérablement plus difficile pour les pays en développement de faire face aux risques croissants posés par le changement climatique » et les catastrophes environnementales, a déclaré la porte-parole, qui a refusé d’être nommée.

Avec des budgets déjà serrés, ces pays ont dû recourir à une aide financière d’urgence pour faire face aux graves conséquences de la pandémie et à la crise économique qui en a résulté.

« En augmentant le fardeau de la dette des gouvernements – qui étaient déjà à des niveaux records à la veille de la crise – cela leur a laissé moins de ressources pour investir dans une reprise qui mettra également la planète sur des bases plus durables », a déclaré la porte-parole. AFP.

« Options créatives »

Un groupe de travail technique – réunissant des représentants non seulement du FMI et de la Banque mondiale mais aussi des Nations Unies et de l’OCDE – a été lancé cette semaine pour examiner « des options créatives pour aider les pays à relever ces défis simultanés », a déclaré la porte-parole de la Banque mondiale.

« Ce travail ne fait que commencer », a-t-elle déclaré, « mais nous pensons qu’une approche proactive est essentielle: nous devons examiner de près comment les solutions potentielles aux défis du climat et de la dette peuvent être intégrées pour résoudre les problèmes de développement clés de notre époque. «

Bien qu’il n’y ait pas encore de calendrier pour annoncer des mesures concrètes, toutes les parties impliquées pointent clairement vers le sommet sur le climat de la COP26 qui se tiendra en novembre dans la ville écossaise de Glasgow.

« Nous allons travailler avec la Banque mondiale. Et d’ici la COP26, nous avancerons cette option » d’un échange de dette, a déclaré Georgieva, ajoutant qu’il appartiendra ensuite aux créanciers et aux débiteurs de décider de participer ou non.

Pour Thierry Deau, fondateur et PDG du groupe parisien Meridiam, spécialisé dans le développement et le financement de projets d’infrastructure, si l’option d’échange de dettes vertes est poursuivie, elle devra être liée à des «conditionnalités» claires pour garantir cette dette le soulagement conduit en fait au lancement de projets verts.

Opportunités d’emploi

« La responsabilité première de cet allégement de la dette incombe aux pays des deux côtés », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de politesse sur ce sujet, et je pense que nous devons arrêter cela et créer de véritables partenariats. »

Le FMI et la Banque mondiale devront également tenir compte du sort de plusieurs nations insulaires dont les économies à revenu intermédiaire reçoivent moins de soutien économique mais sont confrontées à des défis environnementaux redoutables.

Leurs économies fortement dépendantes du tourisme ont vu leurs revenus se tarir alors que la pandémie de coronavirus restreint considérablement les voyages dans le monde.

Dans le même temps, leurs territoires de basse altitude sont souvent victimes d’événements météorologiques extrêmes, notamment de cyclones ou d’ouragans dévastateurs.

Georgieva a déclaré cette semaine que la vulnérabilité aux chocs climatiques devrait être prise en compte lorsque les agences internationales allouent une aide financière.

Elle a également souligné que les pays qui lancent des projets «verts» peuvent voir l’avantage supplémentaire d’une augmentation de l’emploi.

«Il existe des possibilités de création d’emplois», a-t-elle déclaré. «Il suffit de prendre, par exemple, les énergies renouvelables – sept emplois pour un dans le secteur traditionnel du charbon», même si une formation est nécessaire.

« De même, le reboisement, la prise en charge de la dégradation des terres, la résilience aux chocs climatiques, ce sont toutes des activités à forte intensité de main-d’œuvre », a déclaré Georgieva. « Les décideurs politiques doivent y réfléchir maintenant. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂