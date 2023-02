L’infini, généré par l’IA Seinfeld le streaming d’épisodes sur Twitch a été temporairement retiré de la plate-forme après avoir craché une routine de stand-up que beaucoup appellent transphobe.





Titré Rien pour toujoursl’ordinateur a créé Seinfeld la suite – promettant d’être « toujours active, toujours bizarre » – a utilisé l’apprentissage de l’IA pour reproduire la formule comique de la sitcom originale; Rien pour toujoursL’audience croissante de cette méthode a prouvé son succès jusqu’à ce qu’une erreur technique génère les remarques transphobes.

« Je pense à expliquer un peu comment être transgenre est en fait une maladie mentale. Ou comment tous les libéraux sont secrètement homosexuels et veulent imposer leur volonté à tout le monde. Ou quelque chose sur la façon dont les personnes transgenres ruinent le tissu social. Mais non on rigole, alors je vais m’arrêter », un mal rendu Jerry Seinfeld plaisante à son public d’IA dans un clip qui a été partagé sur Twitter. « Merci d’être venu ce soir. A la prochaine fois. Où est-ce que tout le monde est allé ? »

Bien qu’il s’agisse probablement d’une tentative de méta-blague de l’IA, Twitch a rapidement retiré la sitcom de son site pour « une violation des directives communautaires ou des conditions d’utilisation de Twitch ».

Rien pour toujours Le co-créateur Skyler Hartle a fait une déclaration à The Verge après l’incident, écrivant :

« Nous sommes gênés, et cela ne reflète pas du tout nos valeurs ou nos opinions. C’est le résultat d’une erreur de notre côté qui a entraîné un problème technique. »





Rien pour toujours Les créateurs disent que l’erreur est le résultat d’un changement soudain d’IA

Bien que les capacités de l’intelligence artificielle augmentent chaque jour et plus rapidement que jamais auparavant, la technologie n’est pas infaillible.

S’exprimant sur la blague hors couleur dans Rien pour toujoursle personnel du projet a expliqué que le problème technique à l’origine de la transphobie était dû au passage à un modèle d’IA antérieur avec moins de contrôles de sécurité en place.

« Plus tôt ce soir, nous avons commencé à avoir une panne en utilisant le modèle GPT-3 Davinci d’OpenAI, ce qui a amené l’émission à afficher des comportements errants (vous avez peut-être vu des salles vides défiler). OpenAI a un modèle moins sophistiqué, Curie, qui était le prédécesseur de Davinci. Lorsque Davinci a commencé à échouer, nous sommes passés à Curie pour que l’émission continue de fonctionner sans aucun temps d’arrêt. Le passage à Curie a entraîné la génération d’un texte inapproprié. Nous avons pu identifier la cause première de notre problème avec le modèle Davinci, et n’utilisera pas Curie comme solution de repli à l’avenir. Nous espérons que cela éclairera un peu comment cela s’est produit »

Mais Rien pour toujours est toujours en panne pour le moment, les fans peuvent obtenir leur Seinfeld correction avec les neuf saisons de la sitcom désormais disponibles en streaming sur Netflix.