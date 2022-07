Le flux du premier anniversaire en l’honneur du 20e anniversaire de CD Projekt RED aura lieu en juillet et sera dédié à The Witcher One.

Le studio polonais a annoncé la date de début de la diffusion sur son Twitter.

Il s’agit du premier d’une série de flux dédiés au 20e anniversaire de CD Projekt RED.

A en juger par l’annonce, dans le cadre de la diffusion, les développeurs joueront l’édition étendue de l’original Le sorceleur et parler des détails du développement du jeu de rôle.

L’invité du premier stream sera Marcin Iwinski, co-fondateur de CD Projekt RED.

Les émissions «anniversaire» suivantes devraient être consacrées à The Witcher 2, Wild Hunt, les spin-offs de la carte The Witcher et Cyberpunk 2077.

Dans un post précédent, le CD Projekt rouge fête ses 20 ans – et invite les joueurs à partager leurs souvenirs associés à elle.

Il peut s’agir d’une capture d’écran ou d’un travail de fan, qui peut ensuite être utilisé dans une galerie particulière. Bien que CD Projekt ait ouvert ses portes en 1994, le studio de développement CD Projekt RED n’est apparu qu’en 2002 – c’est son anniversaire que la société polonaise a décidé de célébrer.

Spécialement pour le 20e anniversaire du CDPR, l’entreprise a ouvert une page qui répertorie toutes les sorties et événements majeurs de sa «vie», depuis le jour de sa création jusqu’à la transition vers un modèle de travail mixte avec la possibilité d’être à la maison ou dans le bureau.

La société invite les fans à partager leur souvenir d’elle avec une seule image.

Il peut s’agir d’une belle capture d’écran de son jeu, d’une photo de cosplay, d’un fan art, etc. CD Projekt RED créera ultérieurement une galerie d’œuvres sélectionnées.

La page du 20e anniversaire comporte plusieurs onglets qui ne sont pas encore disponibles. On ne sait pas quels plans l’entreprise a pour la célébration et si elle montrera, par exemple, un remaster du troisième « The Witcher » dans le cadre de celui-ci. Jusqu’à présent, cela n’a pas été mentionné.

Ce sera le premier chef-d’œuvre de sorceleur avec l’atmosphère fabuleuse.