Le crossover le plus attendu ! Régé-Jean Page et Emma Corrin, stars de Bridgerton et The Crown, se sont réunis virtuellement lors d’un événement organisé par Variety et ils ont eu une conversation cordiale sur leur carrière. Les artistes ont parlé de leurs rôles dans la série Netflix et ils n’ont pas caché la chimie qui existait entre eux. Regardez la vidéo !

La rencontre s’est déroulée dans le cadre du cycle d’entretiens Acteurs sur Acteurs qui croisait des personnalités importantes. Les autres réunions sont : Kaley Cuoco avec Elizabeth Olsen, Ewan McGregor avec Pierre Pascal, Nicole Kidman avec Chris Rock, Catherine Hahn avec Jdès Sudeikis, Josh O’Connor avec Anya Taylor-Joie, Bowen yang avec Jean Smart, Uzo Aduba avec Billy Porter, Gillian Anderson avec Élisabeth mousse.

Vidéo : le flirt entre Régé-Jean Page et Emma Corrin en rencontre virtuelle







Cette fois, c’est au tour des jeunes interprètes de Netflix et la grande connexion qu’ils ont eue tout au long des 34 minutes qu’a duré la prestation a été remarquée. Là, Emma a avoué être une fan de Bridgerton, l’appelant un « scintillant » et a souligné les statistiques d’audience dont il disposait. « Je l’ai gravé dans mon cerveau. Quatre-vingt-deux millions de foyers, c’est ce que Netflix a reçu de Bridgerton. »répondit son collègue.

Page était très intéressé à en savoir plus sur le chemin parcouru par Corrin pour devenir la princesse Diana dans la saison quatre de The Crown. « Je travaillais en essayant de gagner de l’argent à Londres. Ils m’ont demandé de venir aider avec certaines des lectures à The Crown. Peter avait écrit quelques scènes préliminaires avec Camilla et Diana, ils avaient donc besoin de quelqu’un pour lire Diana. Je me préparerais comme si c’était une audition et que je le faisais « Il s’est disputé sur son arrivée à l’événement du temps.

L’interprète de Simon a également rappelé son atterrissage à Bridgerton et a révélé que lorsqu’il a reçu la proposition, il l’a reçue avec scepticisme. « Je me disais: c’est un drame d’époque à la Jane Austen. Pourquoi faisons-nous cela maintenant? Qu’est-ce que cela doit apporter? Nous avons quelques centaines d’années entre Jane Austen et où nous en sommes maintenant. »reconnu le Britannique de 30 ans.

L’actrice a raconté à son tour comment elle a forgé son personnage et le chemin qu’elle a parcouru jusqu’à ce qu’elle comprenne comment y faire face. Au début, il a dit qu’il avait commencé à étudier tout ce qu’il y avait sur Diana sur Internet, mais il s’est ensuite rendu compte que c’était infini et qu’il devait se concentrer sur ce qui était écrit dans le script. « Quand j’ai eu le script, j’ai réalisé que, bien qu’étant Diana, ce personnage est presque fictif. Et je devrais la traiter comme telle. », Tenu.