Le flic qui a tiré sur Tamir Rice veut récupérer son travail – La Cour suprême de l’Ohio le bloquera-t-elle ?

Samaria Rice, mère de Tamir Rice, a déposé cette semaine un mémoire d’amicus auprès de la Cour suprême de l’État de l’Ohio dans le but d’empêcher l’officier qui a tué son fils de porter à nouveau un badge. L’ancien officier Timothy Loehmann a été licencié près de trois ans après le meurtre de Tamir Rice pour….attendez-le….mentir sur sa demande d’emploi.

Vous savez que lorsque vous postulez à un emploi et sur la candidature, il est écrit : « Avez-vous déjà démissionné ou été licencié d’un emploi précédent ? » Eh bien, selon NBC News, « il avait menti sur sa demande d’emploi et n’avait pas révélé qu’il avait été renvoyé du service de police de l’Indépendance de l’Ohio après l’avoir jugé inapte à servir.

Le tueur de Tamir Rice veut récupérer son travail

En novembre 2014, Tamir Rice, 12 ans, était à l’extérieur d’un centre de loisirs en train de jouer avec un pistolet à plomb Airsoft. Selon un rapport de Newsweek, l’arme appartenait à un ami de Tamir, dont le père l’avait achetée chez Walmart.

La vérité, c’est que les enfants a son age joue avec des pellets pistolets, pistolets nerf, pistolets à eau – toutes sortes de fausses armes. Newsweek explique que « [t]Le pistolet à plombs Airsoft a généralement une pointe orange sur le canon, mais l’ami de Rice a démonté le pistolet jouet pour le réparer à un moment donné lorsqu’il ne fonctionnait pas, et n’a pas pu remettre le morceau orange en place.

Après avoir reçu un appel au 911, l’agent Timothy Loehmann et son partenaire sont intervenus sur les lieux. Tamir Rice a été abattu de deux balles dès l’arrivée des agents.

Après une enquête plus approfondie, il a été déterminé que l’arme était un faux, mais les blessures de Tamir Rice étaient mortelles.

La vidéo de ce jour a choqué la nation. En raison de la mauvaise qualité de la vidéo et du peu de preuves, l’agent Loehmann n’a jamais été inculpé d’aucune accusation criminelle dans la mort par balle de Tamir Rice. En fait, un grand jury a jugé que les actions de l’ancien officier Loehmann étaient « justifiables » et « raisonnables ».

On ne sait pas comment tirer d’abord et poser des questions plus tard peut être considéré comme « justifiable ou raisonnable », mais c’est la nation dans laquelle nous vivons.

Sept ans après le meurtre de Tamir Rice, l’officier Loehmann estime qu’il a été licencié « à tort ».

Dans une certaine mesure, Loehmann a été licencié à tort. Au lieu d’être licencié pour avoir menti sur une demande d’emploi, ce que font beaucoup de gens, il aurait dû être licencié pour avoir tué un garçon de 12 ans. Plus tôt ce mois-ci, la cour d’appel du huitième district du comté de Cuyahoga a refusé d’annuler la décision précédente du tribunal inférieur qui justifiait le licenciement de Loehmann.

À la suite de la décision de la Cour d’appel du huitième district, Samaria Rice a déposé un mémoire d’amicus auprès de la Cour suprême de l’Ohio dans l’espoir que son opinion aura du poids auprès du tribunal et qu’ils n’accepteront pas son cas. S’ils refusent, cela confirmerait la décision des tribunaux inférieurs et Loehmann serait exclu d’un autre poste au sein de la police.

Si la Cour suprême de l’Ohio renversait la décision du tribunal inférieur, ce serait une nouvelle gifle pour les hommes et les femmes de couleur innocents qui ont été victimes de la brutalité policière.

La mère de Tamir Rice ne devrait pas avoir à remplir de paperasse et à poursuivre les fonctionnaires de l’État pour protéger les autres du meurtrier de son fils.

Timothy Loehmann doit comprendre que son temps de flic est écoulé. Il n’avait qu’un travail, protéger et servir, il n’en fit aucun. Il devrait se sentir reconnaissant d’avoir seulement perdu son emploi. En poursuivant une affaire pour licenciement abusif, il démontre clairement son sens du droit.

Le regretté Dr Maya Angelou a déclaré : « Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les ».

Office Loehmann, vous avez montré à l’Amérique qui vous étiez et nous vous croyons.

« Il était et reste inapte à servir comme officier de police, à Cleveland ou ailleurs », a souligné un jour Samarie Rice.

Prenez votre « L » et continuez. Vous avez perdu votre droit de porter l’insigne et de servir d’officier au moment où vous avez décidé de tirer sur Tamir Rice.

LaShawnte Burgess est un écrivain indépendant chez YourTango qui écrit des articles de divertissement et d’actualités.