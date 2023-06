Le flash tombe loin et vite lors du deuxième week-end au box-office

Alors que Le flash avait reçu un énorme battage médiatique avant son arrivée dans les salles de cinéma, le film épique de super-héros a sous-performé au box-office. Il a ouvert à un peu plus de 55 millions de dollars avec un transport mondial d’environ 130 millions de dollars, et compte tenu de la façon dont des centaines de millions ont été dépensés pour le budget et les coûts de marketing, ces chiffres ont été décevants pour Warner Bros. Discovery. Ce qui est pire pour le film, c’est qu’il envisage une chute très abrupte avec son deuxième week-end en salles, qui est parmi les plus bas jamais vus pour un film de super-héros à gros budget.







Par TheWrap, Le flash devrait chuter de plus de 70% dans les salles par rapport à son week-end d’ouverture, estimé à environ 14 à 16 millions de dollars sur le marché intérieur. Certaines estimations prévoient Le flash terminera le week-end avec une baisse de 72%, ce qui en ferait la deuxième pire chute du deuxième week-end depuis Halloween se termine a vu une baisse de 80% l’automne dernier, bien que cette suite d’horreur soit notamment sortie sur Peacock le même jour que sa première en salles. Le flashles chiffres de feraient également chuter plus fortement que Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaqui a enregistré une baisse de 69,9 % pour le week-end deux.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le flash peut également établir le record de la chute la plus longue s’il parvient à voir une chute de plus de 73,8 %. C’est ce que Jared Leto Morbius a vu sa propre course désastreuse dans les salles l’année dernière. Cela étant dit, Morbius avait aussi une moins bonne ouverture que Le flashcar il a fait ses débuts à 39 millions de dollars. Le flash cherche également à perdre sa place de n ° 1 au profit de Élémentaire ou Spider-Man: dans le Spider-Verse pour le box-office du week-end.

En relation: Batman Beyond Movie avec Michael Keaton était prévu … si le flash fonctionnait bien







Le flash tombe à court dans les salles

Images de Warner Bros.

Que c’est-il passé avec Le flash? Il y avait eu beaucoup d’excitation pour le film dans une certaine mesure, notamment avec le retour médiatisé de Michael Keaton en tant que Batman. Mais le film a également eu certains facteurs qui ont pu conduire à des performances décevantes au box-office. Il faut noter que la star principale Ezra Miller a généré une énorme controverse avec le film en post-production, et bien que l’acteur ait largement gardé un profil bas au cours de la dernière année, le mal a peut-être été fait, car certains spectateurs ont dit qu’ils ne le feraient pas. voir Le flash avec eux dedans. On pourrait également émettre l’hypothèse que la fatigue des super-héros s’installe dans une certaine mesure chez les cinéphiles, ce qui rend bon nombre de ces films moins incontournables qu’auparavant.

Dans tous les cas, il y a des chances que Le flash n’obtiendra pas de suite avec ces numéros de box-office à l’esprit. Cela signifie également probablement que c’est la fin de Miller en tant que The Flash. Avant la sortie du film, il avait été taquiné qu’une suite pourrait potentiellement se produire avec Miller reprenant le rôle, mais cela aurait évidemment dépendu du bon fonctionnement du film. Il y a des rumeurs selon lesquelles un Batman au-delà film allait provisoirement être fait si Le flash bien performé, maintenant annulé en raison de la performance au box-office.

Le flash joue maintenant dans les salles de cinéma.