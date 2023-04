Le Flash Teaser met en lumière les acteurs de retour de Batman, Ben Affleck et Michael Keaton

L’anticipation continue de croître pour Le flash, qui arrive enfin en salles cet été après plusieurs retards. Mais bien qu’il s’agisse d’un film qui place Ezra Miller au centre de plusieurs versions de Barry Allen, l’inclusion de plusieurs Batmen de retour a certainement ajouté à l’excitation des fans. Bien sûr, le film présente le retour de Michel Keaton après avoir quitté le rôle après 1992 Le retour de Batmanalors que Ben AffleckL’incarnation la plus récente du Dark Knight est également présentée. Vous pouvez les voir tous les deux mis en évidence ci-dessous dans une nouvelle bande-annonce du film, via Nation Geek Vibes.





Le teaser reprend avec Barry Allen expliquant pourquoi il a l’intention de revenir dans le passé afin de sauver sa mère, bien qu’il connaisse les dangers du voyage dans le temps. Bruce Wayne d’Affleck met en garde contre les principales conséquences imprévues qui pourraient découler du plan de Barry, ayant une bien meilleure idée de ce qui va se passer que le Flash optimiste. Les Batmen du DCEU disent à Barry qu’il pourrait très bien « tout détruire ».

Compte tenu de ce que nous avons vu d’autre dans d’autres bandes-annonces, il est clair que Barry ne tient pas compte de ce conseil, et ses bouffonneries de voyage dans le temps ont entraîné une fracture du multivers. Bien que cela permette à certaines des personnalités les plus néfastes d’apparaître et de faire des ravages, cela garde également la porte ouverte pour que Batman de Keaton revienne également dans le même film que la version Affleck. C’est une bonne chose pour The Flash, qui demande au Batman classique de l’aider à nettoyer le gâchis géant que le super-héros a accidentellement causé.

« Tu veux de l’aide ? » Dark Knight de Keaton dit aux Barrys, poursuivant en disant sa phrase de marque, « Je suis Batman ».





Un dernier hourra pour ces Batmen ?

Images de Warner Bros.

Batman de Keaton semble avoir un rôle beaucoup plus important dans le film par rapport à Batfleck. Affleck a précédemment expliqué à quel point il était fier de ses scènes dans Le flash, sentant que c’était l’un de ses meilleurs travaux qu’il avait fait dans le rôle, mais il a également révélé qu’il n’était guère dans le film. Alors qu’un peu plus de temps à l’écran serait bien pour les fans de Batfleck, l’apparence limitée permet toujours à Affleck de donner à son Batman un meilleur envoi que la façon dont les choses ont été laissées avec Ligue des Justiciersla production tumultueuse.

« L’expérience de la Justice League, le fait que ces histoires soient devenues quelque peu répétitives pour moi et moins intéressantes », a expliqué Affleck, par THR. « Ouais, j’ai enfin compris comment jouer ce personnage [Batman]et je l’ai cloué Le flash. Pour les cinq minutes où je suis là, c’est vraiment génial.

Andy Muschietti réalise le film sur un scénario de Christina Hodson ; l’histoire vient de John Francis Daley, Jonathan Goldstein et Joby Harold. Avec Ezra Miller, Michael Keaton et Ben Affleck, le film présente Sasha Calle en tant que Supergirl, Michael Shannon en tant que général Zod et Kiersey Clemons en tant qu’Iris West.

Le flash sera présenté en première dans les salles de cinéma le 16 juin 2023, après une première projection au CinemaCon le 25 avril.