Le flash sprinte à 73 % sur les tomates pourries

Les critiques de la longue, longue, longue sortie tant attendue de DC, Le flashsont maintenant là. Ainsi, suite aux éloges très médiatisés de James Gunn, Tom Cruise et Stephen King, est-ce que Le flash atteindre les sommets d’être « l’un des plus grands films de super-héros jamais réalisés ». Eh bien, pas tout à fait, est la réponse frustrante, car Le flash sprinte vers un score « Frais » de 73 % sur le site d’agrégateur d’avis Rotten Tomatoes.





Nous commençons par Julian Roman de MovieWeb, qui a fait l’éloge de Le flash et comment cela donne aux fans de DC exactement ce qu’ils recherchent.

« Ezra Miller sauve le Snyderverse dans une superbe adaptation de super-héros qui est glorieusement à la hauteur du battage médiatique. The Flash est le film DC que les fans ont hâte de voir.

Beaucoup de battage médiatique a entouré le retour de Batman de Michael Keaton dans Le flash et, selon Julian, cela en valait la peine.

« Le retour de Michael Keaton en tant que Batman va vous botter le cul et vous casser un pied en le faisant. Le Caped Crusader qui s’envole dans son costume et ses véhicules de 1989 sur le thème classique de Danny Elfman est incroyablement génial. Keaton joue le personnage comme plus âgé et plus sage mais tout aussi formidable.

Les applaudissements continuent grâce à Pete Hammond de Deadline, qui appelle Le flash le meilleur film de super-héros depuis le multiversal de Marvel Spider-Man : Pas de retour à la maison.

« De loin le meilleur du genre depuis Spiderman: No Way Home, ce régal estival frais, revigorant et extrêmement divertissant est aussi bon que possible en matière de super-héros cinématographiques. »

David Fear de Rolling Stone a également estimé que Le flash mérite d’être salué comme l’un des meilleurs exemples de la vision moderne du film de bande dessinée.

« The Flash est, de loin, le meilleur film issu de cette collaboration moderne post-Nolan Warners/DC… »

Les choses deviennent un peu plus médiocres avec Joshua Yehl d’IGN, qui critique le niveau même du service des fans, mais a néanmoins trouvé l’histoire centrale plus intime et captivante.

« Le service des fans de super-héros est fort avec celui-ci – peut-être trop fort parfois – mais il n’éclipse jamais complètement l’histoire de chagrin véritablement tragique et sincère de Barry Allen. »

Pendant ce temps, David Rooney du Hollywood Reporter appelle Le flash « inégal » mais également trouvé beaucoup à apprécier dans le parcours personnel de Barry Allen.

« Si The Flash s’avère finalement inégal, sa confrontation culminante bancale beaucoup moins intéressante que l’accumulation plus axée sur les personnages, le noyau de l’histoire d’un jeune homme luttant pour se réconcilier avec la perte de sa mère le porte à bout. »

Le flash débarquera dans les salles la semaine prochaine

Warner Bros.

Voici où les choses deviennent plus négatives, comme le condamne Owen Gleiberman de Variety Le flash pour s’être noyé dans trop de fan-service et d’œufs de Pâques.

« Dans The Flash, le multivers de possibilités qui s’ouvre en jouant avec le passé devient une excuse pour tout jeter au public sauf la Batcave. »

Ross Bonaime de Collider a ressenti la même chose, critiquant Le flash pour son histoire manquante, qui se perd au milieu de la cavalcade de camées.

« Les camées et le service des fans sont bien, mais l’histoire doit être là pour les soutenir, et ce n’est pas tout à fait là avec The Flash. »

Pendant ce temps, Molly Freeman de Screen Rant ne pouvait tout simplement pas voir le passé Les Flash’s acteur principal controversé.

« The Flash est un film de super-héros multivers passable, mais aucune quantité de camées DC ne peut faire oublier au public les horribles actions hors écran d’Ezra Miller. »

Mais nous terminerons sur quelque chose de plus optimiste, avec Brandon Zachary de CBR appréciant Le flash pour sa combinaison de moments émouvants et de moments agréables pour la foule.

« Aussi amusant que soit le film, ce qui élève The Flash est un concept véritablement important exploré avec tous les fans explosifs qu’attendent de la franchise. »

Réalisé par Andy Muschietti d’après un scénario de Christina Hodson, les mondes vont s’affronter dans Le flash lorsque le super-héros utilise ses pouvoirs pour voyager dans le temps pour changer les événements du passé. Cependant, lorsque sa tentative de sauver sa famille modifie par inadvertance l’avenir, il se retrouve piégé dans une réalité alternative.

Avec Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue et Michael Keaton, Le flash est prévu pour le 16 juin.