Le Flash Showrunner pense que l’Arrowverse pourrait encore continuer

Après neuf ans et neuf saisons, la série mettant en vedette Grant Gustin présentera son dernier épisode la semaine prochaine, devenant la dernière série de l’univers de The CW tv construite autour des personnages de DC, qui est née en 2012 avec la première de Flèche.

Maintenant que le reste des productions s’est terminé au cours des deux dernières années, il semblait assez évident pour les fans que Le flash serait celui qui donnerait à l’Arrowverse une conclusion appropriée. Mais ce n’est peut-être pas quelque chose de définitif.

En parlant à Entertainment Weekly, Wallace a confirmé que Le flash la finale ne conclut pas toute la franchise, et il espère toujours que cela pourra continuer d’une manière ou d’une autre:

« J’espère toujours que l’Arrowverse n’est pas terminé. Je l’ai abordé alors que The Flash est terminé et je veux faire le meilleur final de la série Flash possible. De l’autre côté, bien sûr, il n’y a pas de Batwoman. Il n’y a pas de Legends . Il n’y a pas de Black Lightning. Il n’y a pas d’Arrow ou de Supergirl. C’est très étrange. Toutes les émissions qui étaient sur Earth-Prime, elles s’en vont toutes. Alors qu’est-ce que cela signifie ?

« J’ai conclu beaucoup de choses dans la finale de la série, et cela se termine sur une note très optimiste qui vous montre comment l’avenir de l’Arrowverse pourrait continuer d’une manière ou d’une autre. J’espère que cela donne aux gens la fermeture, mais aussi un peu d’espoir pour l’avenir, parce que sinon c’est très triste de penser qu’il n’y a plus de crossovers, qu’il n’y aura pas d’Arrowverse après le 24 mai. Cela m’attriste parce que je l’aime tellement, et c’était une si grande partie de pas seulement ma vie, mais la vie de toute une base de fans. »

La prochaine saison de la CW sera des adaptations de bandes dessinées gratuites depuis la fin de Smallville

La CW traverse des changements très importants, quelque chose que de nombreux réseaux et même de grandes plateformes de streaming traversent également. Dans le cas du domicile de Le flashil y a eu un grand nombre d’annulations alors que l’avenir de nombreuses émissions reste encore incertain au milieu de la crise.

Après la fin de Le flash la semaine prochaine et Riverdale en août, Chevaliers de Gotham et Superman et Loïs sera la seule série basée sur des bandes dessinées restante sur le réseau, mais la société n’a toujours pas décidé laquelle des deux continuera. Étant donné qu’aucune de ces émissions ne comportera de nouveaux épisodes l’automne prochain, ce sera la première fois depuis Smallville terminé en 2011 que The CW n’aura pas d’histoires inspirées de bandes dessinées dans son calendrier. Quand le Superman La préquelle de la série a pris fin en 2011, le réseau a dû attendre 2012 pour obtenir un autre personnage de DC à l’écran avec la première saison de Flèche. Depuis lors, les super-héros et autres histoires de bandes dessinées sont devenus un pari régulier pour l’entreprise.