Le flash n’a jamais été en danger d’être mis de côté en raison de la controverse d’Ezra Miller, déclare le producteur

Après une longue production et plusieurs retards de date de sortie, Le flash est enfin prêt à sortir en salles dans un peu plus de deux semaines. Au cours de l’année écoulée, le film a fait l’objet de controverses, compte tenu des accusations criminelles et des allégations graves qui ont été portées contre la star principale Ezra Miller. Étant donné que Warner Bros. Discovery avait complètement supprimé Fille chauve-souris après que ce film était déjà terminé, cela a conduit à des rumeurs et à des spéculations selon lesquelles Le flash connaîtrait le même sort. À ce stade, la controverse impliquant Miller était bien connue, mais comme le film avait été tourné, la refonte n’était pas une option, laissant au studio le soin d’annuler purement et simplement la sortie du film ou d’aller de l’avant avec la sortie.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Comme nous pouvons le voir par le marketing lourd entourant le film, la décision a été prise d’aller de l’avant avec Le flash. Cette décision fait suite à une annonce publique faite par Miller selon laquelle l’acteur cherchait une aide professionnelle pour des problèmes de santé mentale, les chefs de DC Studios James Gunn et Peter Safran les soutenant tout au long du traitement. Malgré la controverse, cependant, le producteur Barbara Muschietti dit à Entertainment Weekly que Le flash n’était pas en danger et que l’annulation du film n’était jamais une possibilité réelle.

« Pas du tout. Non. Cela n’a jamais été réel », a déclaré Muschietti.

Le frère de Muschietti et réalisateur du film, Andy Muschietti, a récemment partagé un peu plus de soutien pour Miller, notant qu’il n’envisagerait jamais de refondre le rôle si Le flash devaient avoir une suite. Parlant plus loin avec EW aux côtés de Barbara, Andy réitère qu’il comprend les luttes de Miller avec leur santé mentale, et pour le moment, il veut continuer à soutenir l’acteur alors qu’il continue sur cette voie vers la guérison.

« Nous avons beaucoup d’empathie en général pour les personnes qui ont besoin d’aide, et en particulier pour les problèmes de santé mentale », déclare Andy Muschietti. « C’est pourquoi ils prennent les mesures nécessaires pour faire face à leur rétablissement, et nous les soutenons en cela. »





Ezra Miller a demandé un traitement de santé mentale

Images de Warner Bros.

C’est en août de l’année dernière que Miller a publié une déclaration publique sur les multiples arrestations et les allégations troublantes qui ont été faites contre eux. Miller a présenté des excuses tout en annonçant son intention de se faire soigner en santé mentale, et depuis lors, l’acteur s’est largement tenu à l’écart des projecteurs, ne participant pas à la promotion de Le flash avec les autres acteurs et l’équipe.

« Je souffre de problèmes de santé mentale complexes et j’ai commencé un traitement continu », a déclaré Miller. , étape sûre et productive de ma vie. »

Le flash cherche à gagner beaucoup d’argent au box-office, bien qu’il soit difficile de dire à quel point le film aurait pu être meilleur sans la controverse liée à Miller. Il est certainement utile que le retour de Michael Keaton en tant que Batman ait également créé une énorme excitation pour le film. En fin de compte, la réception du film et les performances au box-office à sa sortie dicteront probablement ce qui se passera ensuite avec ces personnages, mais si tout se passe bien, il y aura peut-être plus de Le flash venir.

Le flash en salles le 16 juin 2023.