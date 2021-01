Le flash: le film commencerait le tournage en avril

Parmi tous les projets qui Films DC en cours de développement, aucun n’a suivi un chemin aussi lent et tortueux que «Le flash», Qui présentera à Ezra Miller dans la première histoire solo du héros sprinter sur grand écran. À ce stade, cela fait presque plus d’une décennie que le film a commencé son développement, passant par un excellent mélange d’écrivains et de réalisateurs en charge.

Le projet a enfin commencé à se concrétiser grâce à l’embauche du cinéaste Andy Muschietti et le scénariste Christina Hodson, et certains rapports commencent à indiquer que très bientôt la phase de tournage du film aurait lieu.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Vous pouvez maintenant lire le script complet de « Sound of Metal »

Selon un rapport de ScreenDaily, malgré les restrictions de plus en plus intenses du gouvernement Royaume-Uni Face à la pandémie, la production débuterait dans les études de Warner Bros Leavesden 26 avril.

Ils soulignent que la plupart des travailleurs de l’équipe de production appartiennent à la localité et que Muschietti serait arrivé en compagnie de sa sœur Barbara (partenaire du réalisateur et producteur sur le film) à Royaume-Uni. Le film devrait être l’introduction du multivers de DC Comics et quoi, à côté de Ben Affleck, Michael Keaton répétez votre rôle classique comme Homme chauve-souris

Vous pourriez aussi être intéressé par: Anne Hathaway parle de son boycott après avoir remporté un Oscar

«Ce film sera une sorte de charnière dans le sens où il présentera une histoire qui implique un univers unifié où toutes les versions cinématographiques que nous avons vues auparavant sont valables», commenterait-il. Muschietti dans une interview l’année dernière. « Il est inclusif dans le sens où il dit que tout ce que vous avez vu existe et que tout ce que vous verrez existe dans le même multivers. »

Le cinéaste prétendrait également avoir été captivé par le drame humain adjacent dans le personnage de Éclat. «Ce sera aussi amusant. Je ne peux pas promettre qu’il y aura des éléments d’horreur, mais c’est une belle histoire humaine. » Le film a une date de sortie estimée en novembre 2022.