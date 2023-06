Le flash étant appelé « l’un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés » a laissé le studio « perplexe »

Luc et Léa Sucette Silicone Edition Limitée Duo Super Héros Lapin Volant +18mois

Luc et Léa Sucette Silicone Edition Limitée Duo Super Héros Lapin Volant +18mois a été développée par des spécialistes afin de satisfaire le besoin de succion du bébé. Expert de la petite puériculture depuis 1986, la marque Luc et Léa garantit une sécurité et un confort maximal aux bébés. Nos sucettes sont l'allié réconfort de bébé, elles satisfont son besoin naturel et inné de succion. Elles sont strictement conformes aux normes de sécurité en vigueur. Toutes nos sucettes sont de très haute qualité et garanties sans BPA, ni BPS. Conçue pour respecter la peau sensible de bébé, la collerette Confort+ avec sa forme incurvée, limite le contact avec le contour de la bouche. Elle évite ainsi les rougeurs et les irritations dues au contact prolongé de la salive sur la peau. La peau délicate de bébé est ainsi respectée. Disponible en 3 tailles en fonction de l'âge de bébé, la téterelle en silicone s'adapte parfaitement au palais et respecte le développement harmonieux des gencives et des dents. Créée en France et Fabriquée en Allemagne Deux adorables héros masqués et des motifs attirants : la combinaison gagnante pour un look tendance et mignon pour votre bébé cet été ! L'anneau étoilé permet d'accrocher le doudou. Conforme à la norme européenne EN 1404