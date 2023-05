Le flash comportera un super camée qui époustouflera les fans, déclare le réalisateur

Être averti, SPOILERS MAJEURS attendre pour Le flash…





Le réalisateur de Flash, Andy Muschietti, a révélé un autre super camée qui figurera à un moment donné de la folie multiverselle qu’est le prochain film de DC, Le flash. Regardez ailleurs maintenant si vous ne voulez pas savoir qui c’est qui apparaîtra comme SPOILERS MAJEURS sont entrants. S’adressant à Esquire Middle East, Muschietti a confirmé que nul autre que le lauréat de l’Oscar Nicolas Cage portera enfin la cape rouge en tant que Superman pendant Le flashce qui signifie que l’acteur va enfin réaliser un rêve que lui et le réalisateur Tim Burton avaient il y a plus de deux décennies.

« Nic était absolument merveilleux. Même si le rôle était un caméo, il s’y est plongé… J’ai rêvé toute ma vie de travailler avec lui. J’espère pouvoir retravailler avec lui bientôt. »

Faire l’éloge de la Trésor national et Face/Off star, Muschietti a confirmé une fois pour toutes que l’itération de Nicolas Cage de l’homme d’acier apparaîtra dans un caméo dans Le flash. Et le cinéaste ne pourrait pas être plus heureux ou plus enthousiasmé par l’implication de Cage.

« C’est un grand fan de Superman. Un fanatique de BD.

Bien que nous n’ayons aucune idée des détails de quand ou comment cela se déroulera, il est probable que Cage Superman figurera dans un bref plan lors de la finale du film lorsque le multivers commencera à s’effondrer en raison du voyage dans le temps de Barry Allen. Sans doute aux côtés d’un assortiment d’autres camées qui plairont à la foule. Bien que ce ne soit qu’une supposition semi-instruite.

L’histoire de la façon dont Nicolas Cage a failli jouer Superman est maintenant l’un des plus tristement célèbres de l’histoire du cinéma de super-héros. Écrit par Kevin Smith et mis en scène par Homme chauve-souris et Le retour de Batman’ Tim Burton, le projet s’intitulait Superman vit et aurait vu Cage montrer la voie en tant qu’icône de DC et se battre avec Brainiac. Habillé d’un costume et prêt à prendre son envol, Superman vit a finalement été annulé, ce qui signifie que le public n’a jamais pu voir la vue glorieuse de Cage combattant une araignée robotique géante. Pas encore en tout cas…

Le flash devrait débarquer dans les salles le mois prochain

Les mondes vont entrer en collision Le flash lorsque Barry utilise ses super pouvoirs pour voyager dans le temps afin de changer les événements du passé. Mais lorsque sa tentative de sauver sa famille modifie par inadvertance l’avenir, Barry se retrouve piégé dans une réalité dans laquelle le général Zod est de retour, menaçant d’anéantissement, et il n’y a pas de super-héros vers qui se tourner. Autrement dit, à moins que Barry ne puisse faire sortir un Batman très différent de sa retraite et sauver un Kryptonien emprisonné… mais pas celui qu’il recherche.

En fin de compte, pour sauver le monde dans lequel il se trouve et retourner dans le futur qu’il connaît, le seul espoir de Barry est de courir pour sa vie. Mais le sacrifice ultime suffira-t-il à réinitialiser l’univers ?

Réalisé par Andy Muschietti d’après un scénario de Christina Hodson, Le flash voit Ligue des Justiciers La star Ezra Miller revient dans le rôle de Barry Allen alias The Flash. Le reste de la distribution comprend Sasha Calle dans Kara Zor-El alias Supergirl, Michael Shannon dans le général Zod, Antje Traue dans Faora-Ul, Kiersey Clemons dans Iris West, Ron Livingston dans Henry Allen et Maribel Verdú dans Nora Allen, avec Ben Affleck et Michael Keaton avec des variantes de Bruce Wayne/Batman.

Le flash devrait sortir aux États-Unis le 16 juin 2023.