Le Flash arrive en streaming : quand et où peut-on voir le film ?

Château Giscours 2016 - Vin Rouge Bordeaux Margaux

LE MILLÉSIME 2016 AU CHÂTEAU GISCOURS On peut dire que l'année 2016 a été une année riche en rebondissement climatique pour les vignerons ! Après un printemps plutôt frais et humide, le soleil de début juin est arrivé à point nommé pour permettre une bonne floraison. Tout comme la pluie de septembre, qui a permis de redonner de la fraicheur après deux mois d'été particulièrement secs et chauds. Il en résulte un « millésime inédit » d'après Alexander Van Beek, avec une personnalité généreuse qui rappelle 2005 ou 2009, allié à une structure plus classique type 2010. Un mariage réussi qui permet de découvrir un Château Giscours 2016 plus gourmand que jamais ! CHÂTEAU GISCOURS 2016 : UN MILLÉSIME MAGIQUE ! Dans sa robe rouge profond aux reflets violets, le grand vin du Château Giscours 2016 nous dévoile un bouquet aromatique magique, qui combine pureté et fraicheur : framboise, mûre sauvage, cassis, vanille, menthe poivrée… On sent une magnifique maturité des raisins et une énergie remarquable ! Au palais, Château Giscours 2016 offre un beau volume et une grande profondeur. Les tannins sont soyeux et bien intégrés, alliés à une acidité très vive qui augure d'un énorme potentiel de garde…