Le flash ajoute le jeune acteur Barry Allen, la star de Derry Girls et la personnalité Internet Rudy Mancuso

Avec la production en cours, Le flash complète lentement sa distribution de soutien en ajoutant le nouveau venu Ian Loh en tant que jeune version du Scarlet Speedster, avec Filles Derry La star Saoirse-Monica Jackson et la personnalité Internet Rudy Mancuso ont joué dans des rôles non divulgués. Ils rejoignent Espace de bureau star Ron Livingston qui remplacera Billy Crudup en tant que père de Barry Allen.

L’ajout de Ian Loh en tant que jeune Barry Allen ajoute un poids supplémentaire à l’idée que Le flash s’inspirera beaucoup de l’arc de la bande dessinée Le paradoxe du point éclair, qui voit le Fastest Man Alive voyager dans le temps pour tenter de sauver sa mère, qui a été assassinée pendant l’enfance de Barry Allen.

Bien sûr, jouer avec les délais fonctionne si rarement bien, et l’ingérence de Barry le trouve émergeant dans un univers alternatif beaucoup plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre totale qui a laissé la planète détruite. Cette version alternative de l’univers DC trouve Bruce Wayne mort, tué aux mains du même criminel qui assassine ses parents dans la chronologie originale, ce qui conduit Thomas Wayne à prendre le rôle de Batman et à appliquer ses propres tactiques plus violentes.

On ne sait pas encore grand-chose sur Le flash, mais ce que nous savons avec certitude, c’est qu’il explorera l’idée du multivers, le réalisateur Andy Muschietti confirmant que Le flash est « inclusif dans le sens où cela signifie que tout ce que vous avez vu existe, et que tout ce que vous verrez existe, dans le même multivers unifié. »

Ezra Miller reprendra le rôle titre aux côtés de Kiersey Clemons, qui a récemment été confirmé pour revenir en tant qu’Iris West. Les jeunes et les agités La star Sasha Calle a également signé pour jouer Supergirl, avec Maribel Verdú récemment choisi comme la mère de Barry, Nora.

Un peu comme Le paradoxe du point éclair, Le flash comportera également plusieurs itérations différentes de Homme chauve-souris, avec Ben Affleck reprenant le rôle de Bruce Wayne qui existe dans la chronologie principale. Il a également été précédemment rapporté que Michael Keaton reviendrait également dans le rôle de Homme chauve-souris après toutes ces années, probablement pour la version alternative de The Dark Knight, mais l’acteur a maintenant arrosé de l’eau froide sur l’idée.

« J’ai besoin d’une minute pour y réfléchir parce que je suis si chanceux et béni, j’ai tellement de choses à faire maintenant », a récemment déclaré Keaton à propos de son retour potentiel pour Le flash. « Je suis vraiment dans le travail en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais je le suis, et donc, oui, je veux dire, vous savez, pour vous dire la vérité, quelque part sur mon iPad est une itération de tout le truc Flash que je n’ai pas encore eu le temps … Je les ai appelés et leur ai dit, je dois être honnête avec vous. Je ne peux rien regarder pour le moment. Je suis tellement plongé dans ce que je fais. «

En fin de compte, pour que Keaton envisage de s’habiller à nouveau, tout dépendra de la qualité du script et de la planification. « De plus, je prépare une chose que je produis et je me prépare à faire à l’automne dans lequel je serai, et je me sens responsable de cela », a-t-il déclaré. « Alors, oui, il y a ça. Je ne suis ni mignon ni timide. Si j’en ai parlé, je serai juste des conneries. Je ne sais pas vraiment. Je dois regarder le dernier brouillon. «

Le flash devrait être diffusé sur les écrans le 4 novembre 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Variety.

