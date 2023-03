Le Flash a une note et nous vous disons qui peut le voir

Bandes dessinées DC

Le montage final de The Flash a été analysé par la Motion Picture Association et nous vous disons qui peut voir le film qui redémarre l’univers DC.

© IMDbÉclair

Éclair c’est l’espoir que les dirigeants de Découverte Warner pour que le début du nouveau Univers DC schématisé par James Gunn et Peter Safran Partez du bon pied. Le récent faux pas que la marque a eu avec Shazam ! La fureur des dieux C’est un mauvais présage, mais le film mettant en vedette Ezra Miller dans le rôle de Scarlet Runner a des épices qui le rendent certainement plus attrayant pour le fandom.

Le film réalisé par Andy Muschietti montrera comment l’homme le plus rapide de l’univers voyage dans une autre dimension pour sauver sa mère de la mort mais crée ainsi une crise dans le multivers où Superman n’a jamais atteint la Terre et a été remplacé par Supergirl tout au long du parcours. de l’intrigue du film, nous verrons différentes versions de Batman : celle de Ben Affleck et celle de Michael Keaton.

Éclair est déjà terminé et le montage final de ce film, qui sera responsable du redémarrage en douceur du Univers DC au cinéma, il a déjà une classification par la Motion Picture Association (MPAA) qui le cataloguait comme PG-13cela signifie qu’il n’est pas recommandé aux enfants de moins de 13 ans, bien que les enfants puissent aller voir cette nouvelle aventure du Scarlet Runner accompagnés d’un adulte.

Que signifie PG-13 ?

Cette classification prend en compte différentes circonstances au sein d’un film telles que des doses élevées de violence, un langage explicite et même une nudité partielle. Les films de super-héros obtiennent généralement ce type de classification en raison de la nature de leur contenu et de la grande majorité des films qui composent ce que l’on appelle jusqu’à présent Univers étendu DC étaient PG-13.

Cependant, on peut citer certains des films de la marque qui ont reçu une classification encore plus restrictive, les Rcomme par exemple Oiseaux de proie, La Ligue des Justiciers de Zack Snyder et Escouade suicide. Un autre exemple est jokerl’histoire mettant en vedette Joaquin Phoenix dans le rôle de l’ennemi juré de Batman qui a valu un Oscar au protagoniste de ce film réalisé par Todd Phillips et qui aborde des thèmes matures tels que la santé mentale en dehors du DCEU.

James Gunn a déjà vu Éclair et dit que c’est « incroyable » en même temps qu’il la décrivait comme « l’un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés ». Un autre privilégié qui a eu l’occasion de voir la cassette est Tom Cruise qui a appelé Andy Muschietti pour le féliciter puisqu’il s’agit de « tout ce que vous voulez voir dans un film » et, comme l’a ajouté l’acteur Mission impossible, « C’est le film qu’il nous faut maintenant ». La bande atteindra CinémaCon le 25 avril avant d’ouvrir dans les salles mondiales le 16 juin.

