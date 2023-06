Le Flash a encore beaucoup de surprises en magasin, honorera l’héritage de DC

Varan Motors - TIG225P Poste à souder 2 en 1 TIG225P 200A, Tig AC/DC Pulse + soudure à l'arc Arc

Cette machine vous permettra de souder au TIG, ARC, TIG AC/DC, TIG Pulse. Ce poste vous permettra de souder tous les aciers ainsi que les alliages à base d'aluminium et de metaux non ferreux (laiton, bronze) Le symbole 'P' signifie PULSE, ce qui augmentera la précision de la soudure Avec ce poste 2 en 1, vous obtiendrez des résultats de haute qualité grâce à sa technologie inverter digitale. Utilisation intuitive pour chaque mode de soudure, vous pourrez donc vous concentrer pleinement sur votre travail. Soudure à l'arc & TIG très puissance, vous pourrez disposer de toute la puissance pour une soudure plus nette, plus rapide et meilleure. Habillage intelligent permettant une meilleure circulation de l'air, de plus le ventilateur à refroidissement rapide permettra une utilisation de la machine à pleine puissance. Soudure TIG de haute qualité constante avec une épaisseur de 0.8 à 10mm. Le TIG225P est l'outil idéal pour tous les travaux où la soudure est extrêmement importante : vehicule, motos, camions, voiture de collection, escaliers et balcons ou dans les secteurs professionnels et industriels tel que l'industrie navale, aéronautique, tuyaux, réservoirs,... La dernière technologie TIG et son équipement vous permettera de souder de l'acier ainsi que les alliages à base d'acier qu'ils soient léger ou hauts, les alliages à base de zinc, le cuivre ainsi que des matières spéciales et autres métaux ferreux grâce à la fonction DC (Courant direct). Pour une soudure de précision de l'aluminium et métaux non ferreux (laiton, bronze), le TIG225P est équipé de la fonction AC (Courant Alternatif). Ce poste à souder a de nombreux avantages en comparaison avec les équipements de soudure classiques: plus petit, plus léger, régulation variable en continu, économie d'énergie... L'application de la technologie inverter permet une concentration et une sortie de courant permanente. Dosage précis grâce à la pulsion TIG, ce qui permet de tout aussi bien souder des pièces fines dont la matière ne peut être que légèrement chauffée. Durant la soudure, l'utilisation La stabilité accrue de l'arc fournit une précision de soudure optimale. Grâce à ces fonctions, vous pouvez souder plus profondément (10mm) sans que cela ne devienne jamais trop chaud. La brûlure de la pièce à usiner est éviter et le résultat sera impeccable avec un soudure nette et constante. Tous les paramètres de soudure automatiques en accès direct. Fonction Pulse: plus de puissance sans augmenter substentiellement la température du matériau, évite tout combustion de la pièce à usiner Circuit 2 temps - 4 temps: à 2 temps, le bouton de la torche TIG doit être maintenu appuyé. Une fois le bouton relâché, l'arc s'éteint. A 4 temps, l'arc reste stable même après avoir relâché le bouton. En appuyant sur le bouton de la torche, l'arc s'éteindra et une réduction de courant s'effectuera avec le gas-run time. Des réglages de pointe pour un résultat qui étonnera même les professionnels. C'est un appareil...