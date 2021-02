Le flacon d’insuline ouvert peut être conservé pendant quatre semaines à des températures chaudes, sans perte d’efficacité

La recherche a révélé que les préparations d’insuline ont enregistré une perte d’activité de pas plus d’un pour cent – la même chose que dans un lot témoin conservé dans une chambre froide.

L’insuline ouverte peut être conservée pendant quatre semaines dans des conditions chaudes sans perdre en efficacité, a montré une étude mercredi, donnant de l’espoir aux diabétiques des pays chauds sans accès aux réfrigérateurs. Les recherches de l’association médicale Médecins sans frontières (MSF) et de l’Université de Genève ont montré qu’un flacon d’insuline pouvait être conservé pendant quatre semaines après ouverture à des températures oscillant entre 25 et 37 degrés Celsius (77 et 98,6 degrés Fahrenheit). L’étude a été publiée dans le PLOS One journal médical.

«Le protocole pharmaceutique actuel exige que les flacons d’insuline soient conservés entre 2 C et 8 C jusqu’à leur ouverture, après quoi la plupart de l’insuline humaine peut être conservée à 25 C pendant quatre semaines», a déclaré Philippa Boulle, conseillère en maladies non transmissibles chez MSF. «C’est évidemment un problème dans les camps de réfugiés où les températures sont plus chaudes que cela, où les familles n’ont pas de réfrigérateur.

Dans certaines régions plus pauvres du monde avec des températures bien supérieures à 25 ° C, les diabétiques sans réfrigérateur domestique doivent se rendre à l’hôpital pour leurs injections, parfois plusieurs fois par jour.

Pour les personnes atteintes de diabète, l’accès au traitement, y compris l’insuline, est essentiel à leur survie.

Le diabète est une maladie métabolique chronique caractérisée par une glycémie élevée, ce qui entraîne au fil du temps des lésions graves du cœur, des vaisseaux sanguins, des yeux, des reins et des nerfs. Le plus courant est le diabète de type 2, généralement chez les adultes, qui survient lorsque le corps devient résistant à l’insuline ou ne produit pas suffisamment d’insuline. Le diabète de type 1 est une maladie chronique dans laquelle le pancréas produit peu ou pas d’insuline par lui-même.

La puissance correspond à la conservation au froid

MSF a enregistré des températures dans le camp de réfugiés de Dagahaley, dans le nord du Kenya, oscillant entre 25 ° C la nuit et 37 ° C le jour. Ces changements ont été reproduits dans un laboratoire pendant quatre semaines – le temps qu’il faut généralement à un diabétique pour terminer un flacon d’insuline.

Les résultats ont montré que « la stabilité de l’insuline stockée dans ces conditions est la même que celle de l’insuline stockée au froid, sans impact sur l’efficacité », ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint. « Cela permet aux personnes atteintes de diabète de gérer leur maladie sans avoir à se rendre à l’hôpital plusieurs fois par jour. »

La recherche a révélé que les préparations d’insuline ont enregistré une perte d’activité de pas plus d’un pour cent – la même chose que dans un lot témoin conservé dans une chambre froide.

« Ces résultats peuvent servir de base pour changer les pratiques de gestion du diabète dans les milieux à faibles ressources puisque les patients n’auront pas à se rendre à l’hôpital tous les jours pour leurs injections d’insuline », a déclaré Boulle.

Elle a dit qu’elle espérait que les conclusions seraient approuvées par l’Organisation mondiale de la santé.

L’OMS affirme qu’environ 422 millions de personnes dans le monde souffrent de diabète, la majorité vivant dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, et 1,6 million de décès sont directement attribués au diabète chaque année.

La prévalence du diabète n’a cessé d’augmenter au cours des dernières décennies.

