Le final explosif de No Time To Die a battu le record du monde Guinness

Daniel Craig a toujours voulu s’assurer que sa version de James Bond sortirait avec un bang, et il semble qu’il ait réussi à le faire de plusieurs façons. En plus d’établir un certain nombre de records par rapport à la franchise Bond elle-même, Pas le temps de mourir a également réussi à établir un record du monde Guinness dans le processus en faisant exploser le plus grand nombre d’explosifs jamais utilisés en une seule prise lors de sa finale dévastatrice. Pour ceux qui n’ont toujours pas vu le film et qui veulent éviter les spoilers, éjectez votre siège maintenant.

Dans les derniers instants de Pas le temps de mourir, il est apparu à des millions de fans de Bond que le super espion avait réussi à se mettre dans une situation dont il n’allait pas s’en sortir vivant. Alors que Craig’s Bond faisait face à sa propre mort, la frappe massive de missiles qui a mis fin à ses jours et détruit l’usine de traitement de virus utilisée par le principal méchant Lyutsifer Safin comportait un total de 136,4 kg d’équivalent TNT, ce qui était suffisant pour briser le précédent Guinness World Record qui s’élevait à un maigre 65 kg.

FILM VIDÉO DU JOUR

La rupture du record n’était pas exactement une coïncidence, comme l’explique une nouvelle vidéo des coulisses qui a été publiée sur la chaîne YouTube officielle de James Bond, qui présente Pas le temps de mourirest Chris Corbould. Le superviseur des effets visuels discute de l’énorme détonation qui a finalement tué James Bond pour la première fois en près de soixante ans depuis le début de la franchise, et après avoir découvert qu’il y avait un record du monde que la scène semblait pouvoir battre, les gens de Guinness Les records du monde ont été amenés pour confirmer l’exploit, qui était clairement une explosion gigantesque par rapport à l’entrée qu’il a dépassée.

Pas le temps de mourir a brisé de nombreux records de James Bond





Source via Arts & Collections

La dernière apparition de Daniel Craig en tant que Bond a vu le film devenir l’un des plus grands films de James Bond de tous les temps. Le film a créé de nouveaux records pour son box-office du week-end d’ouverture et a réussi à devenir, jusqu’à l’arrivée d’un certain Spider-Man en décembre, le plus gros film de la pandémie de Covid grâce à une vaste participation à l’étranger. Daniel Craig a également décroché le record en tant qu’acteur de Bond le plus ancien, un exploit qui a été aidé par des retards dans le film, à la fois depuis le départ anticipé du réalisateur Danny Boyle et la date de sortie en constante évolution qui a suivi en raison de la pandémie.

Ce n’est pas la seule fois que Corbould a été impliqué dans la création de disques sur la franchise Bond. Dans l’avant-dernier film du mandat de Craig, Spectre, un record légèrement différent a été battu pour la plus grande explosion de cascades de films. Même chemin du retour Casino Royale, l’itération du personnage par Daniel Craig créait l’histoire, battant le record du nombre de coups de canon dans une voiture dans la séquence où l’Aston Martin de Bond s’écrase pour éviter de heurter son amour de l’époque, Vesper Lynd.

Bien qu’il ait été bien documenté par les acteurs et l’équipe qu’il y avait un certain nombre d’autres suggestions sur la façon dont Bond rencontrerait son créateur, y compris être empoisonné ou abattu par une balle anonyme, il ne fait aucun doute que sa disparition record est celui qui vivra longtemps dans l’histoire du cinéma et il n’y avait vraiment pas de meilleur moyen pour Craig de quitter la franchise.





5 meilleurs moments en un rien de temps pour mourir, classés La dernière sortie de Daniel Craig en tant que 007 arrive à près de trois heures, laissant beaucoup à disséquer. Nous avons classé les 5 meilleurs moments du dernier film de James Bond. Alerte spoil!

Lire la suite





A propos de l’auteur