Le filtre qui supprime votre barbe est viral sur TikTok: voici comment l’utiliser

Souvent sur TIC Tac un filtre ou un effet graphique devient la pièce maîtresse d’une tendance – une série de vidéos qui commence alors à se répandre sur toute la plate-forme. C’est le cas du filtre sans barbe, un effet capable de enlever numériquement la barbe des sujets encadrés pour les faire apparaître comme s’ils étaient complètement rasés. Sauf pour ceux qui ont des poils massifs sur le visage qui sont trop étendus à couvrir, pour tout le monde, le filtre fonctionne très bien; cette précision est combinée au fait qu’une barbe modifie réellement la physionomie d’une personne et par conséquent a projeté le filtre le plus utilisé sur TikTok. Le problème n’est qu’un: sur la plateforme de partage chinoise, c’est impossible de trouver le filtre pour l’utiliser.

Où est le filtre qui enlève votre barbe

Comme pour de nombreux filtres et effets devenus populaires sur TikTok, la provenance n’est pas interne à l’application de partage de vidéos chinoises. Le filtre sans barbe est en fait situé à l’intérieur Snapchat, de plus en plus spécialisé dans la création d’effets de réalité augmentée avec une précision inquiétante. Pour utiliser le filtre, vous devez d’abord installer Snapchat sur votre téléphone et y ouvrir un compte. Ensuite, trouver l’effet est simple, à partir de bouton de recherche qui se trouve en haut à droite de l’écran principal de l’application. Dans le champ de recherche, saisissez le texte « pas de barbe », et sélectionnez le premier résultat qui apparaît parmi les principaux avec le libellé Lens: le symbole est celui d’une barbe avec un barre transversale diagonale bleue.

Comment utiliser le filtre No Beard de Snapchat

Le conseil est de enregistrer l’objectif comme favoriafin que vous puissiez facilement le récupérer à partir du carrousel de filtres dès que vous ouvrez l’application. L’utilisation, par contre, est assez simple: il suffit de cadrer soi-même ou le sujet souhaité avec l’appareil photo et d’appuyer sur le déclencheur pour une photo ou de le maintenir enfoncé pour une vidéo; le matériel enregistré va alors stocké dans le téléphone à l’aide de la touche Enregistrer. À ce stade, la tâche Snapchat est terminée: la photo ou la vidéo obtenue est dans la pellicule ou dans la galerie du téléphone, prête à être importé dans TikTok comme s’il s’agissait d’une vidéo tournée sur la plateforme de partage chinoise. Pour rendre le clip plus traçable, vous pouvez ajouter hashtag #nobeard ou #nobeardchallenge, que les utilisateurs utilisent pour indexer le contenu de ce type.

