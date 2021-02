Le filtre Pokémon a annoncé que nous verrons bientôt le prochain

Avant le jour Pokémon, le 27 février, un filtre leader de Pokémon a publié un teaser important et pas si subtil sur le prochain jeu de Pokémon approprié qui viendra à Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite.

Ils n’auront pas à attendre la Journée Pokémon le 27 février pour la grande nouvelle qu’ils attendaient. On se voit la semaine prochaine. pic.twitter.com/wNtWg9XKjm – Centre Pokémon (@CentroPokemon)

18 février 2021





Pendant des mois et des mois, des rumeurs et des fuites ont affirmé que les fans de Pokémon n’auraient pas une nouvelle génération en 2021, mais plutôt un remake d’une génération précédente, ou plus précisément, un remake de la génération 4, ou en d’autres termes, un remake de «Pokémon Diamant et Perle».

Pour le moment, aucune de ces rumeurs ou fuites n’a été validée ou confirmée, mais il semble que Nintendo Oui Jeu habituel Ils donnent à la paire de jeux le même traitement qu’ils ont donné Ruby et Sapphire il y a plusieurs années avec Omega Ruby et Omega Sapphire.

Pour alimenter toutes ces spéculations et anticipations, l’éminent leaker Pokémon, Pokémon Center, non seulement a avancé tout ce qui précède, mais a également noté que les nouvelles des remakes seront partagées avant le Journée Pokémon le 27 février.

Bien que cela puisse surprendre certains fans, ce n’est en fait pas très surprenant étant donné que le 27 février c’est samedi cette année Et, comme vous le savez, les annonces et les divulgations sont généralement faites pendant la semaine plutôt que le week-end.