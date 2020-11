Le fils doit être éduqué pour réussir

J’aimerais réfléchir un peu sur l’éthique et la liberté de choix et partager avec vous. Avec Kant, philosophe allemand (XVIIIe-XVIIe-XVIIe siècles), l’éthique subit des changements majeurs, et un rapport entre liberté, moralité et responsabilité est mis en évidence.

Au XXe siècle, avec l’existentialisme, il y a une différence essentielle dans cette compréhension, où rien ne nous identifie avant de construire notre propre identité. Et cette construction se fait à travers le processus de notre existence, qui est un processus d’identification.

En faisant un saut dans l’époque contemporaine, qui est le moment où nous vivons aujourd’hui, nous comprenons que nous sommes bombardés par les valeurs imposées par la mondialisation et c’est pourquoi notre existence manque d’identité, nous nous identifions donc non pas en tant qu’individus, mais avec les valeurs qui nous sont offertes. Avec cela, ce que nous choisissons ne vient pas des paramètres de notre liberté. Nous avons reçu un paquet qui contient comment nous devrions nous comporter pour atteindre ce faux bonheur, qui nous est présenté contenant l’idée de comment nous devrions vivre.

Reflétant davantage, l’éthique est l’ensemble de principes et de valeurs que nous utilisons pour nous comporter dans nos relations avec la société dans laquelle nous opérons.

La liberté est fondamentale pour faire nos choix basés sur l’éthique et en prendre la responsabilité.

C’est la discipline de ce que nous considérons bien ou mal, bon ou mauvais et vient du grec Ethos, qui signifie coutumes, habitudes.

Et si ce sont ces principes ou valeurs que nous transmettons à nos enfants, nous devons faire attention à la relation que nous établissons entre ce qui est verbalisé et ce qui est accompli dans leur éducation.

Apprendre à votre enfant que mentir n’est pas correct et par exemple, le jour où vous ne voulez pas parler à une certaine personne et lui demander de dire que vous n’êtes pas à la maison, générera certainement au moins une confusion entre ce qui est vraiment bien et ce qui est mal. Ou même s’il n’étudie pas pour un examen et que vous justifiez son absence de l’école comme excuse à l’école, il ne vous donnera pas non plus l’idée de valeurs adéquates.

Citation du Dalaï Lama

«Je trouve qu’en général, les personnes dont la conduite est éthiquement positive sont plus heureuses et plus satisfaites que celles qui négligent l’éthique».

Une autre question à prendre en compte est la possibilité que votre enfant réussisse, est de savoir dans quelle mesure l’estime de soi et la confiance en soi peuvent contribuer. Puisque votre image de vous-même est renforcée ou affaiblie par les relations familiales et sociales. Alors faites votre part en tant que parent. Félicitez votre enfant pour ses efforts et apprenez-lui ce qui n’est pas considéré comme juste. Validez vos potentiels, respectez-le comme un être en apprentissage constant qui, comme tout le monde, essaie toujours de bien faire les choses. Au lieu de cela, apprenez-lui quand il ne fait pas les choses correctement.

Attention aux comparaisons, elles n’enseignent pas mais contribuent à mettre fin aux particularités de chaque personne, et peuvent aussi éliminer les naissances potentielles de chacun.

La critique doit avoir lieu si elle est constructive, avec respect, affection, avec un intérêt pour l’autre à apprendre et non destructive parce que vous êtes en colère et finissez par attaquer et humilier par exemple.

Équilibrez amitié et autorité pour élever votre enfant, après tout il est important qu’il soit conscient qu’il existe des hiérarchies et que son rôle de parent est de l’éduquer. Les amis expriment leurs souhaits en permanence, mais dans la relation entre parents et enfants, la responsabilité est nécessaire pour ce rôle que vous jouez.

S’il n’est pas clair pour l’enfant la forte figure de ses parents, il est susceptible de prendre le contrôle des situations qu’il vit dans cette relation.

Il est très important que vous repensiez ce que «non» signifie pour vous et que vous puissiez fixer des limites pour que votre enfant grandisse en sachant que tout ne peut pas, car s’il n’apprend pas de vous, il aura beaucoup de mal à surmonter ses frustrations lorsqu’il le deviendra. adulte.

je crois que

«Dire non à un enfant cesse de faire mal quand on comprend que ce qui se cache derrière cette attitude n’est pas un négatif, mais une ferme invitation pour lui à suivre une nouvelle direction. Dire non, c’est aussi aimer! ».

Offrez ce dont il a besoin, rien de plus. Il doit comprendre que ses réalisations dépendent de ses efforts. Nous n’avons rien dans la vie sans chercher, nous récoltons ce que nous semons.

Soyez à vos côtés dans des moments simples ou spéciaux pour vous faire sentir important. Quand ma fille était adolescente, je voulais qu’elle ait ses moments pour qu’elle puisse me dire tout ce qui était important pour elle et nous avons créé des accords communs. Celui de dîner tous les quinze jours loin de chez soi pour parler, de voyager une fois par an, rien que nous deux. Pour l’emmener à l’école ou la chercher tous les jours. Aujourd’hui, à 25 ans, nous continuons avec presque toutes ces habitudes, car ce sont des moments très spéciaux pour nous.

N’ayez pas peur d’éduquer votre enfant, car vous allez sûrement établir une relation de confiance, de respect, pour que les liens affectifs deviennent de plus en plus forts et que les futurs adultes se réalisent et prospèrent dans les différents domaines de leur vie.