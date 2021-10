Le fils de Willie Garson, Nathen, brise le silence avec une douce vidéo de son défunt père dansant

Le fils de Willie Garson, Nathen, rompt son silence près de deux semaines après le décès de son père à 57 ans des suites d’un cancer du pancréas.

Le jeune homme de 20 ans s’est souvenu de son père le vendredi 1er octobre avec une vidéo et une photo d’une soirée avant sa mort. Dans la vidéo partagée sur Instagram, Garson et son fils montrent tous deux leurs meilleurs mouvements alors qu’ils semblent danser dans un club. Il a également partagé un cliché de la soirée où ils ont posé côte à côte avec Garson faisant une drôle de tête à la caméra.

« Tu me manques papa », a écrit Nathen dans la légende. « Je t’aime sur la lune et reviens x1 000 000 000 ❤️❤️ Je suis sûr que tu danses et que tu écoutes la musique que tu aimes dans ton aventure. Amusez-vous bien 😘.”

Le fils du défunt acteur est resté silencieux sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de la mort de son père le mois dernier. Le 21 septembre, Nathen a partagé un carrousel de photos et une vidéo de son père sur Instagram, envoyant un message émouvant à son père.

« Je t’aime tellement papa », a-t-il écrit. « Rest In Peace et je suis si heureux que vous ayez pu partager toutes vos aventures avec moi et que vous ayez pu accomplir tant de choses. Je suis si fier de toi. »

Il a poursuivi en ajoutant: « Je t’aimerai toujours, mais je pense qu’il est temps pour toi de vivre ta propre aventure. Tu seras toujours avec moi.

« Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais et je suis heureux que tu puisses être en paix maintenant », a-t-il conclu la légende touchante. « Tu as toujours été la personne la plus dure, la plus drôle et la plus intelligente que je connaisse. Je suis heureux que vous ayez partagé votre amour avec moi. Je ne l’oublierai jamais ni ne le perdrai ❤️😘.”

Au cours d’une interview en 2014 sur la quatrième heure de AUJOURD’HUI, Garson a parlé de l’adoption de Nathen, l’appelant la meilleure chose qu’il ait jamais faite.

En octobre dernier, Garson a discuté d’élever Nathen en tant que père célibataire dans une interview avec Page Six, expliquant qu’il avait toujours voulu avoir un enfant.

« J’ai eu une longue relation, par intermittence, pendant environ 20 ans et elle n’a jamais voulu avoir d’enfant, ce qui est bien », a-t-il déclaré. «Et c’était comme ma crise de la quarantaine, je voulais vraiment un enfant plus que toute autre chose et j’en ai eu un. Nous sommes partenaires, mon enfant et moi.

L’année dernière, Garson a déclaré au magazine Autorité de Medium qu’il savait que Nathen était censé être son fils au moment où il l’a vu pour la première fois, expliquant: « Il était comme une lumière qui brillait intensément. »

« C’était le seul enfant qui jouait/riait, et je savais que c’était mon enfant ! » dit Garson. « Une fois que j’ai interagi avec lui, j’ai su que nous avions cliqué et que je devais l’avoir. »

Garson, qui était surtout connu pour avoir interprété le personnage de Stanford Blatch dans « Sex and the City », a reçu des hommages touchants de sa co-star et de sa famille sur le plateau, y compris son amie proche, Sarah Jessica Parker.

Parker a partagé des photos du duo dynamique au cours de leur amitié de plusieurs décennies, écrivant en partie : « Willie. Tout me manquera de toi.

« Votre absence est un cratère que je remplirai de bénédiction de ces souvenirs et de tous ceux qui sont encore dans des recoins encore à faire surface », a-t-elle ajouté. «Mon amour, mes plus sincères condoléances et mes plus sincères condoléances à toi, chère Nathen. Tu étais et tu es la lumière de la vie de Willie et sa plus grande réussite a été d’être ton papa.