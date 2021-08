Le fils de Tom Hanks et Rita Wilson, Chet, appelle COVID-19 la « grippe » dans une diatribe anti-vaccin

Les experts ont souligné que les trois vaccins COVID-19 qui sont largement disponibles aux États-Unis sont sûrs et efficaces contre les maladies graves. Mardi, environ la moitié de tous les Américains sont complètement vaccinés, selon les Centers for Disease Control des États-Unis, bien que « les personnes non vaccinées restent la plus grande préoccupation ».

« Bien que les infections percées se produisent beaucoup moins souvent que les infections chez les personnes non vaccinées, les personnes infectées par la variante Delta, y compris les personnes entièrement vaccinées avec des infections percées symptomatiques, peuvent la transmettre à d’autres », a déclaré le CDC dans un communiqué le 6 août. « CDC continue d’évaluer les données sur la possibilité de transmettre des personnes entièrement vaccinées avec des infections asymptomatiques. Cependant, le plus grand risque de transmission concerne les personnes non vaccinées qui sont beaucoup plus susceptibles de contracter et donc de transmettre le virus. »

Les parents de Chet Hanks – l’acteur Tom Hanks et la chanteuse Rita Wilson – ont publiquement confirmé qu’ils avaient été testés positifs pour COVID-19 le 11 mars 2020.

Aujourd’hui en juillet, Tom Hanks a expliqué qu’il pensait que le pays devait s’unir avec le type d’esprit collectif similaire à celui partagé par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale pour arrêter la pandémie de coronavirus.

« L’idée de faire sa part, cependant, devrait être si simple – porter un masque, une distance sociale, se laver les mains », a déclaré Hanks AUJOURD’HUI le 7 juillet. « Cela seul signifie que vous contribuez à l’amélioration de votre maison, votre travail, votre ville, votre société dans son ensemble, et c’est une si petite chose. C’est un mystère pour moi de savoir comment cela a été anéanti de ce qui devrait être enraciné dans le comportement de nous tous. «

