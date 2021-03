Le fils de Superman serait devenu le nouveau Batman dans Justice League 3

Superman et le fils de Lois serait devenu le nouveau Homme chauve-souris au bout du Ligue de justice 3, A révélé Zack Snyder. Maintenant que La coupe Snyder a finalement été libéré, les fans de DC croyant que c’est soit la plus grande chose qui soit jamais arrivée au cinéma ou juste un autre slog décevant, le cinéaste qui divise a commencé à révéler les détails de son projet Ligue de justice la franchise.

« Ce serait le fils de Lois et Superman. Il n’a aucun pouvoir, et ensuite il allait devenir le nouveau Batman. Vingt ans plus tard, à l’anniversaire de [Batman’s] mort, ils emmènent le jeune Bruce Kent à la Batcave et ils disent: «Ton oncle Bruce aurait été fier si tu avais fait ça. De toute façon. Quelque chose comme ca. »

Il s’avère que Snyder avait de grands projets pour la progéniture de Clark Kent et de Lois Lane dans son Ligue de justice suites, avec le personnage, qui aurait été nommé Bruce Kent (parce que bien sûr qu’il l’aurait fait), assumant le rôle de The Dark Knight après la disparition de Bruce Wayne de Ben Affleck. La scène que Snyder décrit aurait eu lieu dans un flash-forward, avec le fils de Clark et Lois, qui n’a hérité d’aucun des pouvoirs de son père, entrant dans la cape et le capot dans une scène qui évoque des souvenirs de la fin de Christopher Nolan. Le chevalier noir se lève.

Ce n’est pas la première fois que Snyder parle de Lois Lane d’avoir un enfant, le réalisateur révélant que l’intention était que Bruce Wayne et Lois tombent amoureux et aient leur propre enfant. On ne sait pas si ces détails nouvellement révélés auraient remplacé cela, ou si tout se serait lié ensemble, mais il serait certainement logique alors pourquoi l’enfant n’avait pas de pouvoirs et pourquoi Clark et Lois auraient suggéré qu’il devienne le nouveau Homme chauve-souris.

Il est probable cependant que cette idée a remplacé le tracé de type triangle amoureux précédent, ce qui ne serait pas quelque chose que Warner Bros.n’aimait pas. Notamment, il est démontré que Lois est peut-être enceinte en La coupe Snyder, avec une scène montrant un test de grossesse sur sa table de chevet. Sa grossesse est un autre scénario que Warner Bros. aurait voulu couper du film de Snyder avant de quitter le projet à l’origine en 2017. « C’était toujours mon espoir, mais ils m’ont empêché de le faire, à l’origine. Dit Snyder.

Bien que donner des enfants comme Bruce Wayne et Clark Kent n’est pas nouveau, et cela s’est produit dans les bandes dessinées, l’approche de Snyder semble très différente, avec les fils de Batman et Superman reprenant généralement le manteau de leurs pères respectifs. Cette idée aurait pris une direction légèrement différente et, tout comme beaucoup d’idées de Snyder, aurait été saluée par certains et totalement méprisée par d’autres.

Les plans de Snyder pour Ligue de justice les suites sont probablement destinées à rester invisibles à l’écran, le réalisateur ayant déclaré dans le passé que le studio n’avait aucune intention de poursuivre l’univers cinématographique de DC tel qu’il le voyait. Les fans de Snyder devront donc se contenter du fait que Justice League de Zack Snyder existe maintenant et est maintenant disponible sur HBO Max. Cela nous vient de Vanity Fair.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming