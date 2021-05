Le fils de Robin Williams raconte au prince Harry, Oprah, la douleur privée de la perte de son père

Lorsque Robin Williams est décédé en 2014, les fans du monde entier ont pleuré l’artiste bien-aimé, mais pour son fils Zak, il a fallu un certain temps avant qu’il puisse traiter en privé les émotions qu’il ressentait à propos de la perte de son père.

Williams, qui est un défenseur de la santé mentale, a parlé de son processus de deuil dans une interview avec Oprah et le prince Harry sur «The Me You Can’t See» d’Apple TV.

Harry a demandé à Zak ce qu’il ressentait en voyant tant de personnes dans le monde pleurer son père comme s’ils le connaissaient, quelque chose que Harry avait également vécu lorsque sa mère, la princesse Diana, était morte.

« De mon côté, il était difficile de séparer initialement le processus de deuil en privé de celui de partager le deuil avec le grand public, à la fois le public américain et le monde », a déclaré Williams.

Zak et Robin Williams lors d’un événement à New York en 2008. Jamie McCarthy / Getty Images

Williams a déclaré que le défi de faire la différence entre le processus de deuil public et privé a eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale.

« Je me suis retrouvé extrêmement désorganisé émotionnellement et je me sentais vulnérable et exposé quand je n’étais pas prêt à être vulnérable », a-t-il déclaré. « Et cela a créé un défi majeur pour moi. »

Williams a déclaré qu’il avait finalement réalisé qu’il avait besoin de prendre du temps pour lui-même.

«De mon côté, je n’ai eu la chance de me concentrer sur le processus de deuil privé que pendant environ un an et demi après le décès de mon père, ce qui signifie que je n’ai pas reconnu que j’avais besoin de pleurer en privé», a-t-il déclaré. « Je suis très reconnaissant et reconnaissant d’avoir reconnu comment fixer des limites. »

Williams continue d’honorer son père en travaillant avec Inséparable, une organisation qui préconise des soins de santé mentale accessibles et abordables pour tous les Américains.

À l’occasion du sixième anniversaire de la mort de son père l’année dernière, Williams a publié une photo de son père, accompagnée d’un message.

«Papa, aujourd’hui marque six ans depuis votre décès. Votre héritage se perpétue dans votre famille et dans ceux qui portent votre esprit dans leur cœur», a-t-il écrit. « Nous continuerons à nous battre pour ce qui est bon dans le monde, pour la paix et pour connecter les gens au lieu de les déchirer. Je t’aime tellement! »

