Le fils de Pookie Loc explique pourquoi il a parlé du Gucci Mane Jeezy Verzuz

Quint “Leftside” Ross, le fils de Pookie Loc, n’était pas satisfait de la façon dont la mémoire de son père a été traitée pendant le Jeezy-Gucci Mane Verzuz et il l’a dit clairement, en disant f * ck à la fois Gucci et Jeezy

Gucci a passé la période précédant la bataille à rappeler à Jeezy comment il a tué son gars Pookie puis s’est mis à la légitime défense.

Mane a également joué “Truth”, son morceau de diss qui parlait de la mort de Pookie, pendant le Verzuz et a ajouté qu’il était “Nous fumons sur Pookie Loc ce soir.” En réponse, Jeezy a plaidé pour l’unité.

Ross est arrivé sur Facebook hier et s’est défendu de sauter.

“Je fais de belles vues. Ces gens me mâchent fort. Dites que je suis à la poursuite de l’influence et tout ça. Les gens ont perdu leur esprit de lapin ici, mec, en disant juste. Ils disent que je suis un peu un peu trop fort. Je leur ai dit de venir me calmer. Pourquoi diable dois-je chasser l’influence si j’essaie juste de défendre le nom de mon papa? Cet homme a dit qu’il fumait sur mon papa. Quoi? Le f * ck mal avec y ‘ Si c’était l’un de vous tous qui est décédé, une salope dit qu’elle fume sur vous tous de merde, vous me sentez? Vous seriez foutrement bouleversé aussi, et avez dit quelque chose . Ça ne va pas. Je reçois des menaces de mort. Tous les types de merde, cuz. “