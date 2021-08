Le fils de Pablo Escobar révèle à quoi ressemblait la vie de grandir dans un nouveau documentaire

Paco Rabanne Olympéa

Après le succès du parfum masculin Invictus, quoi de plus normal que de créer son homologue pour femme. Ainsi la Maison Paco Rabanne a imaginé le parfum Olympéa. Avec Olympéa, Paco Rabanne écrit un nouveau chapitre terriblement féminin. Fidèle à ses valeurs innovantes, où la provocation révèle l'esprit du temps , Paco Rabanne a imaginé une sensualité irrévérencieuse à laquelle rien ni personne ne peut résister. Cette Cléopâtre moderne est la reine des reines, la femme de toutes les victoires, l'icône absolue. Pour incarner cette féminité de déesse, Paco Rabanne a choisi Luma Grothe, une ancienne mannequin brésilien de 21 ans. Un parfum entre mythe et réalité tout comme son équivalent pour homme : Invictus. Après le parfum du gladiateur moderne qui n'a qu'un seul but : être victorieux ! Voilà Olympéa : le parfum de la Cléopâtre moderne ! Avec ce nouvel opus la marque Paco Rabanne s'inspire clairement de la mythologie pour l'élaboration de son parfum Olympéa. Depuis le succès du duo "rock" Black XS pour Homme et pour Femme. Paco Rabanne n'a de cesse de créer des "couples" de parfums. Ce qui s'est avéré une nouvelle fois gagnant avec les parfums 1 Million et Lady Million. C'est donc tout naturellement que les parfums Olympéa et Invictus viennent former le nouveau couple star Paco Rabanne. Les nez Loc Dong et Anne Flipo et Dominique Ropion signent la création de cette nouvelle fragrance Olympéa. Parfum moderne, divin il s'ouvre sur des notes de vanille salé sublimé par le cœur fleuri du parfum à base de Jasmin. Le fond s'articule autour de l'ambre adouci par une note de mandarine verte.