Le fils de Mick Jagger, Lucas, rejoint la demi-soeur Georgia sur de rares photos de famille

Le chanteur des « Rolling Stones » Mick Jagger a des enfants âgés de 50 à 4 ans, nous imaginons donc que ses réunions de famille sont incroyablement intéressantes. Et il semble au moins que certains de ces enfants (dont beaucoup sont des demi-frères et sœurs), aiment bien sortir ensemble !

La fille de Jagger, Georgia, 29 ans, a récemment partagé plusieurs photos de son demi-frère Lucas (au centre) lui rendant visite à Los Angeles, sur Instagram (cliquez pour faire défiler):

« Lucas à LA », a-t-elle écrit en légende, puis a tagué son frère.

Les photos sont tellement amusantes et une fenêtre sur son voyage : d’abord, il y a les deux réunis avec l’ami de Georgia, Brett Grace, suivis de plans d’eux reflétés dans la fenêtre d’une voiture, dans un magasin de jouets, avec un mignon chiot et manger à l’extérieur.

Lucas semble avoir passé un bon moment en écrivant dans les commentaires, « Love uuuuu » et « Je ne peux pas attendre notre prochain voyage », tandis que sa mère, Luciana Gimenez Morad, a écrit « viens à la maison ».

Mick Jagger au 76e Festival du Film de Venise en 2019 à Venise, Italie. Kurt Krieger / Corbis via Getty Images

Jagger l’aîné a huit enfants avec cinq femmes (plus cinq petits-enfants et est également un arrière-grand-père, à partir de 2014). Par ordre décroissant, il s’agit de Karis, 50 ans (avec Marsha Hunt) ; Jade, 49 ans (avec Bianca Jagger) ; Lizzie, 37 ans (avec Bianca Jagger) ; James, 35 ans, Georgia, 29 ans, et Gabriel, 23 ans (avec Jerry Hall) ; Lucas, 22 ans (avec Luciana Gimenez Morad) ; et Deveraux, 4 ans (avec Melanie Hamrick), qui ressemble beaucoup à son papa.

Et tandis que certains d’entre eux ont leurs propres médias sociaux, il n’est pas si courant de les voir ensemble sur des photos de famille. Les quatre fils se sont réunis pour le 75e anniversaire de Mick en 2018 dans une charmante photo de famille partagée sur la page Instagram de Georgia :

« Joyeux anniversaire papa ! Nous t’aimons », a-t-elle écrit.

La seule chose qui pourrait améliorer les choses est un commentaire stupide du cher vieux papa, qui a volé nos cœurs en 2018 en laissant des pensées de type papa si sérieuses sur les Instagrams de ses enfants. C’est un coup comme Jagger dont on ne se lasse pas !