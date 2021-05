Le fils de Mick Jagger, 4 ans, ressemble beaucoup à son père en tant que petit garçon dans une nouvelle photo

Deveraux, le fils de Mick Jagger, est l’image crachée de son papa rockeur!

Le garçon de 4 ans et sa mère, la ballerine Melanie Hamrick, se sont rendus dimanche à une projection de gala de « Peter Rabbit 2 » à Londres, et avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus saisissants, il est presque une copie conforme de son père. à un âge similaire. Pour l’occasion, Deveraux était adorable dans une chemise imprimée, un jean gris et des baskets colorées tout en serrant un animal en peluche Peter Rabbit.

Dev, le fils de Mick Jagger, assiste à la projection de « Peter Rabbit 2 » le 23 mai 2021 à Londres. Dave J Hogan / Getty Images

Mick Jagger, âgé d’environ 2 ou 3 ans, chez lui à Dartford, en Angleterre, en 1946. Archives des pierres / Getty Images

Deveraux est le plus jeune des huit enfants de Jagger, dont l’aîné, sa fille Karis, a 50 ans. Le chanteur des Rolling Stones est avec Hamrick depuis 2014, selon People.

La ressemblance de Deveraux avec son célèbre père a attiré l’attention des fans pour la première fois alors qu’il n’avait que 2 ans. Certaines personnes l’appelaient un « mini Mick », pointant du doigt ses lèvres.

Les autres enfants de Jagger sont Karis, dont la mère est Marsha Hunt; Jade Jagger, 49 ans, dont la mère est Bianca Jagger; Lizzy Jagger, 37 ans, James Jagger, 35 ans, Georgia May Jagger, 29 ans, et Gabriel Jagger, 23 ans, qui partagent tous la mère Jerry Hall; et Lucas Jagger, 22 ans, dont la mère est Luciana Gimenez. De plus, Jagger a cinq petits-enfants et est devenu arrière-grand-père en 2014.

À l’occasion de son 75e anniversaire en 2018, Mick Jagger a posé pour une photo de ses quatre fils pour le plus grand plaisir des fans. Georgia May l’a partagé sur Instagram avec la légende «Joyeux anniversaire Dada! Nous t’aimons».

« Votre petit garçon est adorable », a écrit un fan à l’époque, faisant référence à Deveraux. « Tous les gars ont l’air heureux et plutôt beaux sur la photo. Joyeux anniversaire tardif à M. Mick Jagger. »

Jagger peut être considéré comme un dieu du rock, mais il n’est toujours pas à l’abri des vibrations de papa dorky, en particulier sur les réseaux sociaux. Dans une publication virale de 2018, un utilisateur de Twitter a souligné les commentaires que Jagger laissait sur le compte Instagram de son fils Lucas.

« Cool pic », a lu l’un des commentaires du musicien.

« Ça a l’air amusant. Ha! » il a plaisanté un autre.

