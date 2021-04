Le fils de Jeffrey Dean Morgan apparaîtra dans «  The Walking Dead  »

Il a été révélé que la saison 11 de ‘Les morts qui marchent’ se joindra Jeffrey Dean Morgan avec son fils.

Morgan, qui joue Negan dans l’émission AMC, sera rejoint la saison prochaine par son fils, qui a été choisi comme un zombie.







Alors qu’il révélait la nouvelle lors d’une interview sur « Le spectacle tardif » avec James CordenMorgan a commenté: «Gus Morgan, mon fils de 11 ans apparaîtra comme un zombie dans l’épisode 5. Il a testé Covid pour pouvoir être sur le plateau. Il est très excité ».

«Je me suis souvenu aujourd’hui de la dernière fois que nous étions dans le maquillage zombie … il sera un marcheur et c’est un grand rôle qu’il aura dans la série … mais la dernière fois qu’ils ont fait son maquillage, il a regardé dans le miroir et évanoui. «







Pour le moment, ‘The Walking Dead’ continue avec la transmission des derniers épisodes de sa saison 10 prolongée.