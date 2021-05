Le fils de Hugh Hefner révèle ce que c’était que de grandir dans Playboy Mansion

Roger & Gallet Cédrat Eau Fraiche Vapo 30ml

Roger & Gallet Cédrat Eau Fraiche Vapo 30ml Propriétés Succombez aux délices d'un jardin d'Italie, au coeur des vallées de la montagneuse Calabre, et plongez dans une armonie pétillante de senteurs à la vivacité gourmande et enivrante.C'est ici, entre ciel et mer, que cédrat révèle son incomparable parfum : nectar d'essences d'agrumes éclaboussant de sa fraîcheur la délicate alchimie des bois. À la lumière solaire, un nectar d'essences d'agrumes et de fraîcheur d'eau (cédrat, pamplemousse, menthe et fruit d'eau), puis au coeur de ce jardin viennent les notes raffinées des belles aromatiques (cardamome et basilic, piqués d'un accord ozonique) et enfin au creux de la terre, une alchimie délicate d'accords boisés (cèdre, vétiver, musc et ambre blanc). Concentration de 9%. Conseils d'utilisation 1 vaporisation à l'intérieur des poignets 1 vaporisation derrière les oreilles